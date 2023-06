La NBA es una competición tan popular que se puede permitir el lujo de coronar a su nuevo campeón un lunes por la noche y aun así tener el pabellón lleno hasta la bandera. Eso ha sido lo que ha pasado esta madrugada en el Ball Arena de Denver, donde los Nuggets han derrotado 89-94 a los Miami Heat para llevarse el quinto y definitivo partido de las Finales (4-1).

Nikola Jokic (28 puntos y 16 rebotes con 12 de 16 en tiros de campo) fue el jugador más acertado sobre la cancha de Denver. Pese a un nuevo partido mediocre de Jamal Murray (14 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 6 pérdidas), recibió la aportación de Michael Porter Jr., que, aunque volvió a estar muy desacertado en el tiro exterior, con 1 de 6 en triples, firmó un doble doble de 16 puntos y 13 rebotes que resultaron claves para una victoria en la que también jugó un papel destacado Kentavious Caldwell-Pope, un bastión en defensa y muy seguro en los tiros libres finales. Denver no tuvo un partido acertado, con Murray en 6 de 15, Porter Jr. en 7 de 17 y Aaron Gordon en 1 de 6 (después de su exhibición en el cuarto encuentro), pero aún así fue capaz de ganar, en buena parte porque Miami fue todavía peor.

Bam Adebayo empezó como un tiro, con 14 puntos y 6 rebotes en el primer cuarto, pero cuando se detuvo (terminó con 20 tantos y 12 rechaces) no hubo nadie que pudiese ayudar a un Butler con la mira torcida. El dorsal 22 de Miami firmó un mal 5 de 18 en tiros, y eso que al final del último cuarto empezó a enchufarlas como si le hubiesen imbuido el espíritu de Steph Curry. El 3 de 13 de Vincent o el 4 de 13 de Lowry, que, pese a todo, fue de los mejores de su equipo, inyectando energía y acierto en momentos en los que el mundo se les venía encima a los Heat, dan buena muestra de que Miami, simplemente, no tenía el día. Los 12 puntos de Strus y Lowry y los 10 de Caleb Martin no fueron argumento suficiente para doblegar a unos Nuggets que se han mostrado muy dominantes todos los playoff.

En un encuentro con muy poco lustre, la alargada sombra de Jokic fue demasiado pesada para los de Florida, tremendamente desacertados en el tiro. El serbio fue la pieza más importante de los de Colorado, que se llevaron el anillo en un duelo marcado por los errores de ambos equipos, que se repartieron los fallos y las pérdidas a partes iguales. Jimmy Butler amagó con patalear en el último cuarto con 9 puntos casi consecutivos, pero un error suyo enterró las opciones de los Heat. Los de Spoelstra llegaron a las Finales tremendamente cansados después de unas eliminatorias que se les han hecho larguísimas, jugando hasta 20 partidos (incluyendo los dos de play-in) para plantarse en la serie definitiva. Los Nuggets, que no han ido por detrás en ninguna de sus series, les bastaron 15, una diferencia que se ha notado.

El partido arrancó bien para Miami, con un 5-0 de salida que derivó en un primer cuarto muy igualado que se cerró con una ligera ventaja (24-22). La dinámica se mantuvo en el segundo parcial, con los dos equipos fallando muchos tiros y los Nuggets acumulando hasta 10 pérdidas para cuando se fueron a los vestuarios (51-44).

El tercer cuarto ha sido capital en todos los encuentros que ha ganado Denver. Sin embargo, los Heat fueron capaces de limitar el daño recibido y entrar al último parcial con todas sus opciones intactas (71-70). Había partido.

Pero a Miami se le hizo de noche en el cuarto periodo. A falta de 6 minutos para que sonara la bocina final apenas llevaban 5 puntos, y si terminaron con opciones de pelearle la victoria a los Nuggets fue porque a Jimmy Butler, que llevaba un partido horrible hasta ese momento, le apeteció que hubiera tensión. Dos triples seguidos y tres tiros libres (corroborados por los árbitros tras una revisión en una jugada que no ofrecía duda alguna: no había habido falta) metieron a Miami en la pelea, pero la estrella de los Heat cometió un error clave perdiendo un balón y propiciando un contraataque fatal de los Nuggets. El último minuto fue una lucha contra los elementos, pero Denver estuvo sólido en los tiros libres y no permitió que el triunfo corriera riesgos.

Para rematar la fiesta, Nikola Jokic recibió un merecido MVP de las Finales tras promediar más de 30 puntos, y es el primer jugador en la historia de la NBA en liderar simultáneamente los apartados de puntos, rebotes y asistencias en los playoffs.