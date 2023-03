"Tengo una conversación pendiente con la nueva directiva del Tenerife"

701 partidos. ¿Qué siente al haber firmado este nuevo hito en su trayectoria?

Estoy contento porque es una cifra importante. Es un logro que me hacía especial ilusión porque tampoco sé si llegarán otros más. Era un reto meter ese número en el palmarés y ahora confío en seguir sumando nuevas experiencias, nuevos partidos... La realidad es que los años van pasando y uno es consciente de que el final está más cerca que el principio. Obviamente.

¿En qué ha cambiado Pedro desde aquel debut del 29 de mayo de 2010?

Ha habido muchas experiencias y momentos distintos desde entonces. Vas evolucionando como persona y también como deportista. No es lo mismo el Pedro que empieza, que el Pedro que acaba. Cambia la mentalidad, el aprendizaje... Evidentemente al principio tienes más hambre, más ilusión. Pero al final lo que te llevas es el camino, haber disfrutado de las victorias y haber llorado las derrotas. Que todo suma.

¿Cómo fue el primer día?

Muy emocionante. Tengo muy bonitos recuerdos de aquel momento. Para mí fue algo muy impactante y no lo olvidaré nunca. Seguramente son cosas que el día de mañana valoraré mucho más que ahora.

Fue Rijkaard quien le dio la alternativa aunque es Guardiola el que le da la noticia de que van a subirle al primer equipo. ¿Cómo fue la secuencia?

Sí, Rijkaard fue el entrenador del debut. Ezquerro había tenido unos problemas de gastroenteritis y es Guardiola el que me comunica que voy a ir con los mayores. Me dijo que estaría con ellos y que tendría la opción de debutar. Yo era muy joven y entonces no se apostaba tanto por los canteranos como sí ahora, así que sinceramente lo veía como algo improbable. Yo no esperaba que fuese a jugar ese mismo día, y recuerdo como anécdota que fue con el nombre de Pedrito. Que pocas camisetas hay que conserven el diminutivo (ríe).

¿Y dónde están?

Pues una de las que usé la tengo yo, otra la tiene enmarcada mi padre en la finca y la tercera que existe se la di a la abuela de un amigo que siempre me cuidó durante la infancia. Era una mujer que siempre estaba pendiente de mí cuando era pequeño, me traía dulces, me tenía un especial cariño y quise agradecerle todo lo que había hecho por mí. La verdad es que no hay muchas más porque luego pasé a ser Pedro. Quieras o no, ese fue un día que me marcó mucho en mi carrera.

Nunca se lo he preguntado, ¿cómo le comunicaron que debía dejar de ser Pedrito?

Fue una cosa del club, no hubo ninguna persona en particular que se hiciera responsable de la decisión. Creo recordar que fue el presidente el que me lo comunica. Y al final era una bobería. Fíjate que ahora hay muchos jugadores que juegan con su diminutivo. Yo no lo entendí mucho, pero tenía tantas ganas de estar en el Barça que no puse objeción. Se quedó todo en anécdota, pero me habría gustado ser Pedrito.

Y siete centenas de partidos después, ¿con cuál se queda?

Muy difícil quedarme solo con uno nada más. Ahora que me lo preguntas, como partido más completo y que englobe todo lo que pude dar, seguramente la semifinal contra Alemania en el Mundial de Sudáfrica. Y si tuviera que escoger uno con el Barça: la final contra el United en la Liga de Campeones. Ha habido momentos importantes, difíciles... El primero contra el Real Madrid también fue especial. O la final de la Supercopa de Europa en Mónaco, que ahí también marqué.

¿Y un gol? ¿Tal vez el de la final de Wembley?

Si tuviera que elegir uno solo, seguramente sería ese, el de la final de la Champions. Pero si fueran dos, te diría el del Mundialito porque el partido estaba en un momento crítico para nosotros.

¿Qué compañeros le marcaron más durante su larga carrera futbolística?

Hay muchos. Ahí también es difícil quedarme con uno solo. Tuve la suerte de jugar con los más grandes a nivel mundial. Coincidir con Messi tanto tiempo y disfrutarlo en su plenitud fue una locura. Para mí es el mejor de todos los tiempos. Pero tuve otros ejemplos: Puyol, Xavi, Andrés, Busquets... y luego John Terry, otro capitán muy importante en el Chelsea. Fue un honor y un privilegio. También lo fue jugar algún partido al lado de Ronaldinho. Al final cuando uno haces balance es bonito haber sido partícipe de tantas experiencias. Pero no solo me quedaría con los grandes. Me quedo también con el aprendizaje de haber coincidido con otros muchos.

¿Por cuánto tiempo cree que estirará su carrera?

No lo sé, la verdad. Hoy piensas una cosa, mañana otra. Pero ya evidentemente los años van pasando y te planteas mil cosas. También llevo mucho tiempo fuera y tengo la intención de estar cerca de los míos. Pero veremos dónde me lleva el fútbol y qué podemos ir haciendo.

Con el tiempo, ¿ha aprendido a dosificarse?

Obviamente. Es algo que vas ganando con la experiencia, con el tiempo. Cuándo tienes que ir a presionar, cuándo no, cuándo pegas un esprint, cuándo optas por que no... Cuando eres más joven, a lo mejor las energías hacen que te salgan de forma natural decisiones equivocadas o más precipitadas.

Desde el CD Tenerife tienen la ilusión de que usted vuelva a casa y cierre su trayectoria aquí.

Sí, sí, estamos en contacto y seguramente vamos a sentarnos a hablar. Es complicado por mi situación. El tema económica no sería problema, sí mis circunstancias personales porque no quiero estar lejos de mis tres hijos. También es verdad que aquí estamos en conversaciones con el Lazio porque me quieren renovar. Vamos a ver qué acontece en el tiempo y cuál es la decisión final.

Pero imagino que ya es un paso adelante que haya diálogo y cordialidad con el club de su tierra.

Sí, no sé por qué no lo había antes, quizás porque veían imposible que volviera. Pero siempre me pareció raro que durante toda mi trayectoria nunca se pusieran en contacto conmigo. Ésta es la primera vez, y lo agradezco porque puede surgir la opción de estar vinculado a la Isla y al Tenerife. No sé si se podrá, pero tengo una conversación pendiente con la nueva directiva.

Y ahora que próximo su adiós, ¿le gustaría que alguno de sus hijos fuese futbolista?

Sería bonito. Además creo que podría darles consejo (ríe).