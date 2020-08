El Marino llega a Tenerife después del susto

La expedición del CD Marino, que se había desplazado a Madrid para disputar ante el Linares Deportivo la fase de ascenso a Segunda División B, ya se encuentra en Tenerife, después de que se confirmaran los negativos de coronavirus en todos los miembros del equipo, a la espera de la decisión que tome la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El presidente marinista Paco Santamaría, que llegó a derramar alguna lágrima de la emoción al ser recibidos por familiares y aficionados del club playero, ha relatado que tiene la "percepción" de que no se buscará otra fecha para la disputa de los encuentros, puesto que "es complicado activar todos los medios necesarios, tanto sanitarios como logísticos", para el desplazamiento a Madrid.

En cualquier caso, el presidente del CD Marino espera que la RFEF tome una "decisión justa y equitativa" para los cuatro equipos que iban a disputar las eliminatorias, que espera que llegue "lo antes posible".

El dirigente del club tinerfeño ha relatado que, con las pruebas realizadas en la noche del sábado tras tres positivos en la expedición que finalmente han resultado ser "falsos positivos", se "ha demostrado" que han tenido "un cumplimiento perfecto" del protocolo.

Santamaría ha insistido en que el CD Marino no puede ser castigado o perjudicado en la decisión que tome la Federación, puesto que no les pueden castigar por algo que no han hecho.

El presidente ha agradecido "el comportamiento" del Linares, que era el rival de los tinerfeños en el partido por el ascenso, así como el "apoyo recibido" por parte de las federaciones canaria y española y las instituciones, como el Ayuntamiento de Arona o la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.