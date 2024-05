Si eres de esas personas que siempre está pendiente de su peso, probablemente también lo estés de lo comes. La comida sana no solo es buena para no engordar, sino también para mantener un estilo de vida saludable y prevenir posibles enfermedades.

Por ello, es importante elegir bien lo que comemos y las horas en las que lo hacemos. Así, para cenar se recomiendan platos ligeros y de fácil digestión, lo que ayudará a descansar mejor. En esta ocasión te presentamos cinco recetas para cenar y no engordar. 1.Crema de calabacín Las cremas son un plato muy sencillo que puedes hacer para cenar. Para su elaboración necesitas calabacín, papas, cebolla, caldo de verduras, nata líquida, aceite de oliva, sal y pimienta. Lo primero es lavar bien las verduras y trocearla. Primero se sofríe la cebolla y luego se añaden los calabacines y las papas, y se dejan a fuego lento unos 10 minutos. Tras ese tiempo, se añade el caldo y se deja al fuego durante 20 minutos. Posteriormente, se tritura y se añade la nata líquida y se salpimienta, para dejar cocer cinco minutos más. 2.Pollo a la plancha El pollo a la plancha es una de esas comidas que gustan a todos. En este caso, te proponemos que las pechugas las condimentes con ajo, orégano, pimienta, sal y perejil seco. También necesitarás aceite de oliva y jugo de limón para darle un toque especial. Lava bien las pechugas y prepara el aceite con el limón y las especias. Solo tendrás que mojar los filetes en la mezcla y pasarlo por el sartén al gusto. ¡Listos para comer! 3.Ensalada Las ensaladas son esos platos frescos que vienen estupendos para el verano, aunque solemos comerlas en cualquier época del año. En este caso, te proponemos una elaborada con rúcula, atún, huevo duro, espárragos, tomates cherry y semillas para ensaladas. Puedes salpimentar al gusto y usar, preferiblemente, aceite de oliva virgen. 4.Lubina al horno Para la lubina al horno, además del pescado necesitarás un papa grande, cebolla, aceite de oliva virgen extra y agua. Las papas se cortan en láminas y la cebolla se pica en juliana. En la bandeja del horno se colocan primero las papas y luego la cebolla, y se añade un chorrito de aceite y poco más de medio litro de agua. Esta primera preparación se hornea a 180º durante 15 minutos. Luego, añadimos los filetes de lubina y los salpimentamos al gusto y lo dejamos hornear otros 20 minutos aproximadamente. Y ya estará listo para servir. 5.Tortilla de espinacas Cenar una tortilla de espinacas es de lo más saludable. Solo necesitas espinacas frescas, huevos, aceite de oliva y sal. Lavamos bien las espinacas y las picamos. Se ponen al fuego con un chorrito de aceite y las rehogamos. Luego batimos los huevos y añadimos las espinacas escurridas y la sal, al gusto. Y, por último, hacemos la tortilla en el sartén con toda la mezcla.