Iván Ares, "a tope desde el principio"

"Es un rallye que conozco y creo que tengo serias opciones a la victoria", manifestó el piloto

Sin solución de continuidad, no hay tiempo para la pausa. Y es que todavía sin apagarse los ecos del 43º Rallye Islas Canarias, la actividad del automovilismo deportivo en el Archipiélago se traslada a Tenerife, más concretamente a la zona sur de la Isla con motivo del 29º Rallye Villa de Adeje, BP Tenerife-Trofeo Cicar, prueba valedera para el European Rally Trophy (ERTa) y para los campeonatos de España (CERA) y Canarias de rallyes sobre asfalto que se disputará este fin de semana.

Un total de 50 equipos, 100 deportistas, 11 mujeres, representantes de nueve comunidades autónomas, de seis islas, 17 marcas distintas, siete vehículos de la categoría R5, cuatro N5, cinco GTR y seis R2 son algunos de los datos de la lista oficial de inscritos de la cita.

Iván Ares, campeón de España en 2017, encabeza la lista con el Hyundai i20 R5, portando el número uno en sus puertas. Precisamente el primer equipo en arribar al parque de asistencia del rallye ha sido el del gallego. Recién llegado del 43º Rallye Islas Canarias, donde acabó segundo en el CERA, es consciente de que puede salir de Tenerife como líder del nacional, aprovechando la ausencia del madrileño Pepe Súper López (ganador hace unos días del Rallye Islas Canarias). Así, afronta, con más ganas que nunca, un Adeje que puede convertirse en vital para sus aspiraciones esta campaña.

"Afrontamos el Villa de Adeje con muchas ganas. Creo que tenemos serias opciones a la victoria. Este fin de semana en Gran Canaria hemos rodado con un ritmo rápido y fue una pena descolgarnos por un pinchazo casi al final, así que venimos a Tenerife con ganas de hacerlo bien. Es un rallye que conozco y que me gusta. Espero que se nos dé bien y logremos la primera victoria de este año", comenta Ares.

"Sabemos que Adeje es una prueba en la que tienes que salir a tope desde el principio y no cometer errores. Las diferencias van a ser muy cortas y eso te obliga a emplearte al máximo desde el principio. Aquí no se puede salir a conservar. No te puedes dormir. No puedes dejarte ningún segundo por el camino ni cometer el más mínimo error mecánico o humano".

Ares añade un cariñoso y afectuoso mensaje a los aficionados: "Que disfruten. Los aficionados de las islas sois grandes conocedores de este deporte. A aquellos que se acercan de forma esporádica a esta carrera quiero pedirles que colaboren con los comisarios y se pongan en lugares seguros. Todos los pilotos vamos a darlo todo", completó.

Una baja en la relación

Dentro del certamen ERT aparecen inscritos ocho equipos, mientras el CERA y el Autonómico se reparten a partes iguales los 42 restantes. Tras Ares, José Antonio Suárez (Hyundai i20 R5) intentará repetir la victoria conseguida el pasado año en un rallye épico. La pareja Surhayen Pernía-Alba Sánchez llevará el tres en las puertas del i20 R5. Por detrás aparece otra unidad similar en manos de Francisco López, entretanto que los pilotos del equipo Suzuki (Vinyes y Pardo) con sus efectivos N5 y el espectacular Abarth 124 de Alberto Monarri dan paso al primer equipo canario, el formado por Yeray Lemes y Ariday Bonilla (Hyundai). Daniel Marbán es la primera baja tras el incendio sufrido por su VW en el Islas Canarias. Adrián García, con el Peugeot 208 R5, llevará el 10, dando paso a un interesante pelotón de canarios: Enrique Cruz (11), con el Porsche de Copi Sport; Armide Martín (12), con idéntica montura, pero en este caso de Auto Laca; o Nauzet Brito (14), con el tercer Porsche. A continuación, Ángel Bello (Fabia S2000) llevará el 15, con Manuel Mesa (Suzuki N5) portando el 16. El duelo entre los N+ del reaparecido Víctor Delgado (17) y Marcos Lorenzo (18), ganador del rallye en 2011, ambos con Mitsubishi Lancer Evo IX, serán otros de los puntos de interés de la cita.