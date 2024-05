Donde la base es protagonista

La Escuela Municipal de Fútbol de Adeje, bajo el amparo del Ayuntamiento del municipio, ha sido pionera en la Isla desde su fundación en 1996, y destaca como una institución que va más allá de lo deportivo. Así lo comparte Adolfo Alonso, concejal de Cultura, Deportes y Educación del municipio, quien revela que esta escuela «no solo se enfoca en el fútbol, sino que ofrece otras disciplinas como voleibol, baloncesto, judo y karate». Con una cobertura que va desde iniciación hasta infantiles, la escuela cuenta con un equipo de 28 empleados titulados, encargados de la formación de los más pequeños. Este personal, contratado a través de la Empresa Municipal de Servicios de Adeje, está comprometido en la tarea de «no formar niños para la competición, sino formar personas para la vida», según indica Alonso. Aunque su objetivo principal no sea la competición, la calidad de su formación ha llevado a que muchos talentos sobresalgan y sean reclutados por clubes de entidad. En este sentido, la colaboración con el Club Deportivo Tenerife «ha sido fundamental», con un convenio que se firmó hace una década. «Entendimos que lo mejor para nuestros niños era vincularlos con el máximo representativo de la Isla», verbaliza el concejal. Además de las actividades regulares, como la categoría de iniciación y los campus de verano y Navidad, este año la escuela cuenta con un campus femenino, aprovechando el éxito en la Liga F del Costa Adeje Tenerife Egatesa, equipo que desde hace unos meses disputa sus partidos en el municipio. En Adeje, zona multicultural como ninguna, la diversidad es una característica distintiva. Con 120 nacionalidades coexistiendo en armonía, el municipio sureño acoge a niños de «todos los rincones del mundo». La convivencia no solo es posible, sino que se fortalece gracias al deporte, «que se convierte en un vínculo que une» a los jóvenes. Lo que podría haber sido considerado como un problema se transforma en una oportunidad de enriquecimiento cultural. Esta diversidad también ha dado lugar a la práctica de deportes que quizá no serían tan comunes en otros lugares, como el béisbol, el cricket o el hockey, según comenta Adolfo Alonso.