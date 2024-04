María Ramos: «Es un orgullo ser las únicas no catalanas en la Copa de la Reina»

El CN Echeyde disputa, este fin de semana, la Copa de la Reina en Sabadell. Las Guayotas se enfrentan, el viernes a las 15:00, al Terrassa, su último rival liguero (frente al que perdieron por 7-13 hace solo unos días en la Isla). Pese a ello, las tinerfeñas marchan a la cita con toda la ilusión del mundo y muchas ganas de dejar al club por todo lo alto.

María Ramos vive su segunda temporada en el CN Echeyde. Poco tiempo, pero suficiente para, a punto de cumplir 21 años, sentirse una veterana. Primero, porque la plantilla de las Guayotas sufrió numerosas modificaciones el pasado verano y, segundo, porque la media de edad del equipo se encuentra rondando la veintena. Solo Inmaculada Bello (cumple 27 en diciembre) y Emily Nicholson (26 en septiembre) se desvían de la jovencísima media de edad. Ramos atiende con entusiasmo la llamada de EL DÍA. Explica que se siente muy integrada en una Isla «impresionante» y «única». Estudia Trabajo Social y, aunque tenga que llevarse los apuntes a rastras, no ha dejado escapar ni un solo segundo de su tiempo libre para conocer Tenerife. Confiesa que le encanta el clima, que sus rincones favoritos están en el norte (se queda con la costa de El Sauzal), que los isleños son los anfitriones perfectos, se declara una fan acérrima del escaldón (su plato típico favorito) y tiene la firme intención de quedarse para siempre. «Esta ya es mi casa. Tenerife, y el Echeyde», afirma con rotundidad. De waterpolo, claro, también hay tiempo para hablar.

Son días de mucho compromiso, ¿se les hace pesado?

Al contrario, nosotras lo agradecemos un montón, cuanta más repercusión, mejor.

¿Cómo va de nervios? ¿Nota la presión?

Para nada, nosotras estamos tranquilas y con muchas ganas. Era el objetivo que teníamos, clasificarnos para la Copa de la Reina, y lo hemos cumplido. Ahora vamos sin presión alguna y con el objetivo de darlo todo. A dejar al club por todo lo alto, que se lo merece sin duda.

La temporada del equipo masculino no está siendo brillante, llevan ustedes la bandera del Echeyde.

Ellos todavía tienen una pequeña posibilidad de evitar el play-out, pero no pensamos en eso, de lo que se trata es de que nosotras lo hagamos lo mejor posible. Estoy segura de que ellos se alegran mucho de que a las chicas nos vaya bien.

Esta será su segunda experiencia copera consecutiva. ¿Cree que les puede ayudar?

La Copa del año pasado fue la primera de muchas, quizá este año haya un poco más de experiencia. Aun así, no dejamos de ser un equipo joven. Quizá si podemos ir con un poco más de calma, pero la mentalidad es la misma.

Usted tiene solo 20 años, pero, en un vestuario tan joven, y con cambios en verano, quizá sienta un poco más de responsabilidad.

La verdad es que sí, sí que me siento un poco veterana. Pero vamos, que no dejo de ser una cría [se ríe].

Jugaron en Liga frente al Terrassa (rival copero) el pasado fin de semana y perdieron por un resultado abultado. ¿Se ven sugestionadas por esa decepción?

Ese partido no refleja lo que somos. Las cosas no siempre salen bien. Por eso esta semana hemos trabajado muy duro. Por nosotras, por nuestro orgullo y para dar la imagen de la que somos capaces.

La Copa se disputa en Sabadell. ¿Cree que para su rival puede suponer una ventaja jugar tan cerca de casa?

Es verdad que ellas no tienen que coger un avión ni hacer un desplazamiento largo, pero nosotras viajamos con un día extra y tendremos tiempo para descansar bien. Darle importancia a eso podría suponer ponernos límites y no creo que sea bueno para el equipo.

¿Qué objetivo se marcan?

El objetivo es dar la cara, reflejar todo el trabajo que hemos hecho durante la temporada, ser un equipo y... contra, ¡pues ganar!.

El problema es que hay ciertos equipos que parecen estar muy por encima del resto. ¿Le dan vuelvas a lo complicado que se antoja poder ganarles?

Imposible no hay nada, pero se trata de clubes con mejores medios, con más presupuesto para todo. El Echeyde es un club que hace las cosas muy bien, pero la diferencia entre los clubes catalanes y los demás es enorme. No nos centramos en eso, sino en trabajar con las herramientas que tenemos. Eso sí, para nosotras es un orgullo ser las únicas no catalanas en la Copa.

¿Qué tal su adaptación a la Isla? ¿Y al Club?

Para mí ha sido superfácil adaptarme. Lo he tenido muy fácil porque me rodeo de gente que me ha ayudado mucho. Además, el club pone las cosas muy sencillas y eso ayuda mucho.

Usted cursa Trabajo Social en la Universidad de La Laguna. ¿Se le hace muy complicado compaginarlo con la práctica deportiva?

Estoy en tercero de carrera. En el equipo hay más compañeras que cursan estudios universitarios como psicología o medicina. No es fácil, porque vas notando que los estudios te exigen cada vez más, pero el deporte también. Es duro, mentalmente sobre todo, pero es lo que nosotras queremos, lo que hemos elegido, por eso lo soportamos.