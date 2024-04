La Reventón arranca conmás participantes que nunca

Todo listo para que se ponga en marcha la Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2024. La rueda de prensa de presentación de la carrera palmera tuvo lugar ayer en el Salón de Plenos del ayuntamiento del municipio palmero, con la presencia de algunos de los atletas más destacados del cartel que presenta la prueba en esta edición.

Así, el atleta pasense Edwin Camacho, vencedor el año pasado de la distancia Starter, señaló que «para los corredores canarios y palmeros es un orgullo tener una prueba de esta magnitud que nos proyecta a nivel nacional e internacional. No podemos pedir más a una organización que nos cuida hasta en el más mínimo detalle».

También estuvo presente en el acto la corredora burgalesa Inés Astrain, habitual de la prueba en los últimos años y que tomará la salida en esta ocasión en la Maratón. Astrain reconoció sentirse «muy afortunada de estar aquí, pero no como corredora. Hablo como persona porque hay que vivir el trato que nos dispensan todos, desde la organización, hasta el último voluntario. En los dos últimos años he estado en esta Isla cuatro o cinco veces y solo he corrido en Reventón. Me he enamorado de esta carrera y de todos sus paisajes. Esta no me parece la Isla Bonita, me parece la Isla Mágica», concluyó.

Un crecimiento constante

El acto estuvo presidido por el alcalde de El Paso, Eloy Martín, que hizo memoria de su propia experiencia al recordar que ha visto «crecer esta prueba primero cuando era simplemente un vecino más y, luego, al ser elegido concejal y ahora como alcalde». «Agradezco al hoy en día presidente del Cabildo la apuesta que hizo en su momento por convertir a la carrera en uno de los eventos anuales más importantes del municipio», añadió. También estuvieron presentes el concejal de Deportes y Turismo Omar Hernández; el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; el consejero de Deportes, Yurguen Hernández; y el jefe del departamento comercial de Fred.Olsen Express, Lorenzo Spinelli.

Por primera vez en la historia de la carrera se superarán los 2.000 inscritos en un evento que se disputará el sábado, 6 de abril de 2024, con un total de ocho disciplinas. Como gran novedad, y producto de la escucha a sus participantes, Reventón El Paso 2024 recupera las 16:00 horas para la salida conjunta de las modalidades Maratón (42,2 km.), Classic (31,8 km.), Sprint (17,5 km.) y Starter (8 km.), en lo que promete ser una fiesta del trail en el centro del municipio de El Paso.

Tan solo la Ultra Trail Cumbre Vieja (70 km.), adelantará su salida a las 8:00. No obstante, el calendario de pruebas competitivas arranca en la noche de hoy con la Subida de las Estrellas, mientras que la Reventón Kids, modalidad que acoge el Campeonato de Canarias de trail running para menores, tendrá lugar también el sábado en el entorno de el Pino de la Virgen a partir de las 12:00.

El colofón a un intenso fin de semana tendrá lugar el sábado a partir de las 22:30, el concierto que las K-Narias y Fijo Discontinuo ofrecerán en la plaza Francisca Gazmira como fin de fiesta a una nueva edición de una prueba imprescindible en el calendario del trail canario y nacional.

La Subida a las Estrellas, primera cita

Como viene siendo habitual en el marco de la Reventón Fred Olsen Express, será la Subida a las Estrellas la modalidad que suponga el arranque de la prueba. A partir de las 21:30 se pondrá en marcha una carrera que discurre por un tramo prácticamente vertical de poco más de dos kilómetros: la subida de El Reventón, un trazado netamente ascendente que arranca desde las proximidades de la Ermita del Pino de la Virgen y culmina en la pista forestal de La Hilera. El recorrido será de 3.140 metros con un desnivel de 607 metros. Tomarán la salida 120 corredores con el objetivo de suceder a Carlos Rodríguez y Tatiana Mújica, vencedores en 2023.