El Mensajero no puede con el nuevo líder, el Numancia

El Mensajero sufrió un nuevo traspié en su lucha por alcanzar la permanencia al verse superado frente al Numancia en Los Pajaritos.

El equipo soriano rompió la igualada con un testarazo inapelable del rumano Andrei Lupu, tras un córner lanzado por Bonilla.

El Numancia controlaba el partido frente a un conjunto de Yoni Oujo precipitado, que no conseguía asentarse. Los palmeros no conseguían superar el buen engranaje defensivo de unos numantinos que intensificaron los esfuerzos en la recta final de la primera mitad para intentar ampliar las distancias. Sin embargo, los disparos de Alain Ribeiro y de Rubén Sanchidrián no volvieron a superar a un solvente Jacobo.

Tras la reanudación, el Mensajero saltó a Los Pajaritos dispuesto a conseguir el empate. Para ello, Yoni Oujo apostó por variar el guion inicial, dando un paso adelante, aunque sin claridad en los metros finales para inquietar el arco del ruso Kudakovskiy. Toboso lo intentó con un remate, que no encontró la portería soriana.

En el minuto 60, el Numancia replicó con un peligroso centro de David Alfonso que ni Lupu ni Rubén Sanchidrián llegaron a rematar. Poco después, un tiro colocado de Alain Ribeiro sobre el palo largo se marchó fuera por poco.

El Mensajero perdonó el empate con un chut de Gastón. El cuadro de Yoni Oujo arrebató el balón al conjunto numantino, que perdió la manija del juego pero que siguió buscando la sentencia en jugadas aisladas, en especial con un cabezazo de Nacho Pastor, tras centro de Bonilla que se fue fuera.

En el 83’, el Mensajero sufrió el segundo mazazo con la sentencia soriana merced a un testarazo de Primo que se coló por la escuadra. Acto seguido, Kudakovskiy impidió que los palmeros se metieran de nuevo en el partido con una salvadora parada, mientras que Alain Ribeiro, con un cabezazo, tras un centro de Asier Grande, vio como su remate lo sacaba un defensor isleño en boca de gol.

El Mensajero no dejó de insistir. Kudakovskiy sacó un nuevo remate de Morillo. Tamayo también pudo redondear el marcador, pero su disparo se marchó desviado. El bagañete Borjas Martín tampoco estuvo acertado para el 2-1 tras un centro medido de Martínez.

En las postrimerías, un servicio de falta de Bonilla fue desviado por Primo para sellar su doblete.