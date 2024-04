La falta de sintonía entre Gobierno y sindicatos prolonga la huelga en el Instituto de Medicina Legal

La huelga indefinida en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife se mantendrá, después de la falta de sintonía entre representantes del Gobierno de Canarias y el Comité de Huelga en dicho organismo, que este martes celebraron su segunda reunión en menos de una semana.

Y eso que, según fuentes sindicales, la Asamblea del personal se mostró a favor de suspender o aplazar la movilización hasta el 8 de julio si se tenían en cuenta sus demandas. Pero no pudo ser.

Según fuentes de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que dirige María del Carmen de León, el hecho de que en menos de siete días haya habido dos encuentros entre las partes «demuestra nuestra voluntad de diálogo para llegar a un acuerdo».

Desde dicho departamento del Ejecutivo señalan que «hemos quedado a la espera de que trasladen los avances a la asamblea de trabajadores y poder convocar otra reunión a la mayor brevedad, mientras se abordan las demandas sobre el servicio que nos plantean».

Además, indican que existe el compromiso de renovar la Dirección del Instituto de Medicina Legal en julio, cuando se jubile el actual director, Jesús Vega González.

La destitución del director fue, desde comienzos del presente año, la principal reivindicación de los sindicatos y los médicos forenses que se mantienen en huelga, por su supuesta falta de transparencia y gestión al frente de la institución.

El Comité de Huelga propuso a la directora general que, hasta el 5 de julio próximo, cuando supuestamente se prevé la jubilación del director, éste pueda coger vacaciones, permisos y licencias, de forma que no ejerza en los próximos dos meses labores de gestión. Y que sus funciones sean asumidas por la actual subdirectora. Sin embargo, según los sindicalistas, no se dio una salida positiva a tal propuesta.

Otra de las demandas consistió en disponer de recursos adecuados para la recogida de residuos biológicos, que en la actualidad no existen en La Gomera ni en El Hierro, según el Comité de Huelga, así como de los citotóxicos (sustancias cancerígenas), en referencia al formol. Una de las personas consultadas señaló que hasta ahora no se ha contratado a una empresa de recogida y gestión de este tipo de productos.

En este apartado, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia se comprometió a aportar cubos rojos para residuos citotóxicos y amarillos para los restos biológicos.

Tampoco existió acuerdo respecto al día de libranza después de las guardias de 24 horas de los médicos forenses. Desde el Gobierno señalan que así se plasmó en un acuerdo de 2019 y ahora habrá que revocarlo en una Comisión de Seguimiento. Sin embargo, la visión de los forenses es distinta. Una de las fuentes del personal dijo que «no es lo mismo que yo no pida esa libranza, a que la solicite y tú no me la des».

Acuerdo

Supuestamente, en el 2019 hubo un «acuerdo de buena voluntad» de los médicos forenses para que, tras las guardias de 24 horas, no agravar el funcionamiento del Instituto. Pero, según los sindicalistas, ahora no es correcto que, tras una guardia de 24 horas, que les corresponde librar, según un decreto de la Secretaría de Estado de Justicia del 2014, se les asigne como que están de huelga y se les descuente de su nómina.

Un integrante del Comité de Huelga apuntó que en las guardias de 24 horas, además de los médicos forenses, también debería haber un auxiliar de autopsias y funcionarios administrativos.

También se mostraron a favor los representantes sindicales de establecer un programa de actuación para recuperar la carga de trabajo que se ha acumulado en estos más de dos meses de huelga indefinida. Para el Comité de Huelga, esta medida debe ser remunerada y realizada de forma voluntaria por el personal.

Desde comienzos de año

La propuesta de huelga indefinida en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife se planteó a comienzos del presente año. Después de un par de aplazamientos, comenzó la protesta el pasado 21 de febrero. En esas semanas, el anterior director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Francisco Ledesma, planteó supuestamente la destitución del director del IML. Sin embargo, Jesús Vega González siguió en su cargo y Ledesma dejó de ser director general.

