Está siendo una semana de contrastes. Comenzó con la destitución del entrenador Miguel Rivera y acabará con la participación del Tenerife Libby’s en la Copa de la Reina. ¿Qué sensaciones tiene?

Es cierto que se trata de una semana bastante complicada, pero tenemos que adaptarnos lo antes posible a la nueva situación y trabajar. Sabemos que vamos a jugar un torneo muy importante y tenemos que mentalizarnos cuanto antes y adaptarnos al día a día. Tenemos que ir a la Copa de la Reina a disfrutar y a intentar dar lo mejor por el Haris.

¿Se deja de disfrutar en la alta competición?

A veces nos olvidamos de esa palabra:de disfrutar dentro de la cancha. Pero es algo que representa mucho para los deportistas. Cuando uno disfruta, siente que las cosas fluyen y se dan solas, ya sea en lo técnico o en lo táctico. Es una palabra que debemos tener siempre presente. Disfrutar y esperar que ocurra lo que tenga que pasar en la cancha.

¿Habían dejado de disfrutar esta temporada?

Hubo partidos en los que disfrutamos y otros en los que no lo hicimos. Tenemos que trabajar mucho en eso y tratar de poner en práctica mucho más eso de disfrutar dentro de la competición. Sería positivo para el grupo.

¿Qué ha pasado para que el club haya tomado la decisión de cambiar de entrenador?

Todo era nuevo al principio y había que adaptarse. A partir e ahí, había cosas que podían funcionar y otras que no... Tenemos que seguir adaptándonos y buscar la mejor solución para cada situación y encajar mejor como grupo. Ahora que no tenemos un entrenador, siento que las cosas son más difíciles, pero tampoco son imposibles. Hay que sacar una mentalidad más profesional.

¿Qué espera de la participación en la Copa justo ahora que se ha producido un cambio en el puesto de entrenador?

Los cambios siempre son para algo. Vamos a ver cómo nos va. Igualmente seguiremos poniéndole el mismo empeño y la misma voluntad para entrenar y hacer las cosas de la mejor manera. Espero que logremos los mejores resultados y dar la sorpresa en la Copa.

Supongo que no descartan nada en esta competición.

Nos tocó un rival duro en la eliminatoria de cuartos de final –Esquimo Dos Hermanas–. Además, es el anfitrión. Lo tendrán todo a su favor. Pero nosotras iremos a hacer nuestro trabajo, independientemente de todo lo que pase. Intentaremos dar lo mejor y para ello vamos a afianzar nuestro potencial en los entrenamientos de esta semana. Iremos a por todo.

En la Liga Iberdrola son sextas después de 15 jornadas. ¿Le parece que están tan lejos de equipos como Hidramar Gran Canaria, Avarca o San Cugat en cuando a nivel deportivo?

Hay que trabajar sobre muchas cosas, pero nada es imposible. Quedan siete partidos de Liga y podemos afianzarnos más como equipo, que es lo que nos faltaría para dar un saltito de calidad.

¿Es una ventaja que tome el relevo en el banquillo David Martín?Lo digo porque ya conoce a las jugadoras y el tránsito será menos traumático.

No lo sé. Nunca había vivido esta experiencia. No sabía que era entrenador. Para mí es algo completamente nuevo, es diferente. Pero me tengo que adaptar, esperar y escuchar para hacer lo que él proponga. Sé que va a intentar todo lo mejor para este equipo.

El Haris es un club joven, pero ya ha disputado finales y ha ganado títulos. ¿Nota ambición dentro de la plantilla?

Claro. Cuando llegué, escuché una historia muy bonita sobre el Haris. Todo lo que habían logrado siendo un club con pocos años de vida. Pienso que este grupo tiene aún mucho por dar. Creo que no hemos dado todo lo que somos capaces como deportistas, individual y grupalmente.

En cualquier caso, ¿qué le pide a esta temporada?

Me gusta jugar finales. Vine para eso a este equipo, para aportar mi experiencia en el voleibol. Quiero competir para intentar ganar títulos. Sé que en una temporada hay altibajos, pero sería gratificante acabar con un título. Sería una gran emoción, seguro.

Es su primera temporada en el Haris. ¿Qué le gusta del club?

Me gusta mucho que notamos siempre el calor de la afición. Es un apoyo fundamental para nosotras. He pasado por diferentes Ligas, pero me parece que aquí, la gente está mucho más cerca de los equipos. Sentimos el apoyo independientemente de los resultados. Ganemos o perdamos, siempre están ahí alentando. Me está gustando esa parte.

¿ Yla vida en la Isla? Es de Colombia y ha jugado en Brasil, Argentina, Francia, Finlandia y Alemania. ¿Qué tal aquí?

Es un lugar maravilloso, me encanta. No estaba acostumbrada a estas cosas. Vengo del frío –fue fichada el pasado verano tras su paso por un club alemán—. Aquí me siento como en casa por las costumbres y la cultura, que son parecidas a las de mi país. La adaptación fue mucho más sencilla. Puedo manejarme en mi idioma y eso es muy importante.

¿Piensa en su futuro en el Tenerife Libby’s La Laguna?

Voy viviendo el día a día. Obviamente, es un lugar lindo. Pero no sé qué pasará más adelante.