El Atlético Paso pasa la prueba del algodón. La solidez en su feudo (donde ha sacado 17 pun tos sobre 21), su fortaleza defensiva (con 10 partidos sin encajar) y la rentabilidad que saca a sus goles (23 puntos con solo 11 tantos) han metido de lleno al cuadro de Manolo Sanlúcar en la zona noble del Grupo 5 de la Segunda RFEF. Tanto, que el conjunto palmero se topa este domingo (16:00 horas, El Prado) ante la posibilidad de asaltar el liderato, del que solo le separa un punto y que en la actualidad pertenece al CF Talavera, su rival en la decimocuarta jornada.

Todavía "en un proceso de aprendizaje" entre sus piezas, según su técnico, para tratar de rendir al máximo de sus posibilidades, el Atlético Paso no viaja a Talavera de la Reina a verlas venir, sino a ratificar su tendencia de "tener más el balón que el rival" y acercarse "cada vez más al área rival". Intenciones que en esta ocasión se cruzan con la solvencia de un oponente al que solo uno de sus visitantes (el Cacereño) ha sido capaz de marcarle en su campo (1-2).

Tratará el cuadro pasense de mejorar prestaciones a domicilio, faceta en la que solo ha vencido una ocasión, y sin salir de La Palma: 0-2 al Mensajero. De hecho, unicamente tres conjuntos de su grupo han puntuado menos como visitantes. Y dentro de estas intenciones puede jugar a favor del Atlético Paso la irregularidad de su próximo rival, un Talavera que tras un arranque de curso casi demoledor (17 de 21), solo ha sido capaz de sumar seis de los últimos 15 puntos en juego.

Aunque Sanlúcar no le da una especial relevancia a este encuentro, "sobre todo porque por delante quedarán un montón más", no esconde "la ilusión del equipo" por poder "superar en la tabla" a su oponente. "Pero lo que realmente quiero ver es cómo compite mi equipo ante un contexto algo distinto al habitual", señala el preparador andaluz. "Quiero que miremos de cara al rival y merecer ganar", añade a modo cde deseo.

Para Sanlúcar es clave atender "al alto ritmo de juego" que estila un Talavera que a su vez traduce "en una importante capacidad ofensiva". Ahí, la principal preocupación para los isleños debe ser Alexander Szymanowski, veterano delantero argentino, con experiencia en Primera (cuatro años en el Leganés) y que este curso ya suma siete tantos.

Por la tarde, y en césped natural

Aunque el Talavera ya ha jugado en horario matinal como local contra el Mensajero y el San Fernando, el duelo frente al Atlético Paso será a las 4 de la tarde. "Es algo que pedimos nosotros", revela Sanlúcar. "Llegar a veces casi de madrugada al hotel, jugar por la mañana teniéndote que levantar a las 7, y no pudiendo volver a la Isla ese mismo día, sino que debemos hacer noche en Madrid, me parece una tontería", explica el preparador de los verdinegros, que de esta manera, jugando en una franja verpertina, puede "hacer un mejor prepartido". Lo que no ha cambiado estos días es la preparación en relación a la superficie en la que se va a disputar el duelo de este domingo, de césped natural, cuando el Municipal de El Paso es suelo sintético. "Es verdad que lo más parecido que nos hemos encontrado este curso fue ante el Numancia, y perdimos 3-1; pero no he visto necesario cambiar nada ni sacar del equipo de su hábitat díario", argumenta el entrenador del conjunto isleño.