Manolo Sanlúcar: "Me gusta que mi equipo sea presionante"

El Atlético Paso presentó ayer a su nuevo entrenador Manolo Sánlucar. Tras un mensaje de agradecimiento por parte del presidente y del director general al anterior técnico, Yurguen Hernández, su sustituto tomó la palabra ante los medios de comunicación para explicar su llegada a la isla de La Palma y los objetivos que se marca de aquí en adelante.

«Quiero empezar dando las gracias por la confianza que me han dado desde el primer instancia. Llevamos hablando desde hace un tiempo y poco a poco me fueron convenciendo e ilusionando. Al final vengo por dos razones principales. Una es el proyecto de futuro del club y otra el equipo que hay. En lo que se refiere a proyecto, lo que ha hecho el Atlético Paso de aquí para atrás es inmenso y lo que puede venir. Ahora hay una urgencia que es inmediata y que es salvar la categoría. Es lo primero en lo que hay que trabajar. No estoy aquí por lo que han hecho los jugadores sino por lo que deben y pueden hacer» declaró el nuevo entrenador verdinegro. Sobre el plantel manifestó que cree «en la plantilla, conozco a los futbolistas y creo que podemos hacerles mejorar para salvar la categoría. Soy una persona consecuente y humilde. Estoy encantado con el trato que me han dado aquí desde el primer minuto. El valor humano que transmite este club y su entorno es muy grande y le he dado un valor especial a la hora de tomar la decisión. Creo mucho en las personas y aquí hay un grupo de trabajo bueno»

Estilo de juego. Cuestionado por lo que quiere de sus jugadores, Sanlúcar tiene las ideas muy claras. «Me gusta que mis equipos sean presionantes, verticales y que consigan defender lejos de nuestra área. En estas categorías tienes que pasar por todo durante los partidos. Momentos en los que eres superior al rival y otros en los que serás dominado y hay que ser bueno defendiendo, ser sólidos. La clave estará en buscar el equilibrio. Tenemos una plantilla compensada para poder jugar a varias cosas y que el rival no solo se pueda fijar en una que hagamos. Tenemos que ser versátiles, con diferentes sistemas y modelos», explico el entrenador gaditano.

Nueva etapa. El director general del Atlético Paso aprovechó la ocasión para mandar un mensaje positivo de cara al futuro del club. En los próximos meses se juega la permaencia. «Vamos a intentar que Manolo Sanlúcar esté arropado y rodearlo del mejor grupo de trabajo. Con el apoyo de todos creo que puede hacer un buen trabajo. Las tres palabras de esta nueva etapa son trabajo, ilusión y confianza. Trabajaremos para sacarlo adelante», afirmó Sergio García.