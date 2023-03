Pimienta pide «perdón» por el partido de la UD

Abatido pero no hundido. Así estaba anoche Xavier García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas, después de sufrir una de las derrotas más dolorosas de su trayectoria como entrenador. Además, el resultado (4-1) baja a los amarillos de las plazas de ascenso directo solo una semana después de ceder el liderato. Día complicado para el jefe del banquillo grancanario, quien quiso «pedir perdón en nombre de todo el equipo» a la afición de su club, así como a los desplazados para seguir el derbi desde el graderío del Heliodoro Rodríguez López.

El técnico amarillo reconoció que el equipo no estuvo bien defensiva ni ofensivamente y que en la primera parte podía haber cambiado a todos los jugadores. «Es sencillo, el Tenerife ha sido mejor que nosotros. Ha sido mucho más intenso cuando tenían el balón y nosotros no hemos estado bien cuando hemos tenido el balón», sintetizó el profesional catalán.

Admite el preparador amarillo que «sabe muy mal este resultado sobre todo por la afición». «Desde aquí les pido perdón en nombre de toda la plantilla», enunció antes de reconocer que el Tenerife «ha sido el que ha ganado los duelos y las segundas acciones. «Cuando hemos tenido el balón no hemos sido participativos, no dábamos cuatro pases seguidos», fue uno de sus mensajes más contundentes. Aún así, dejó claro que no van a tirar la toalla y que siguen en el sendero que lleva a Primera.

Al preguntársele por los cambios que introdujo al descanso, Xavi García Pimienta apuntó lo siguiente: «Hacemos los cambios porque en la primera parte teníamos un resultado que no era malo; era nefasto. Queríamos dar un aire fresco para meter energía nueva. No ha sido culpa de esos tres jugadores que hemos cambiado porque tendríamos que haber salido todos del campo en la primera parte, porque hoy [por ayer] no hemos sido la UD Las Palmas, no hemos sido un equipo reconocible», comentó el técnico en la sala de prensa del Heliodoro.

«No voy a penalizar a Mfulu, creo que es un chico que se lo deja todo», dijo al ponerse sobre la mesa algunos nombres propios que salen señalados tras el ridículo de la UD. «No creo que sea un tema de frescura. No ha sido un bajón físico, ha sido algo general. Cuando hemos tenido el balón no hemos estado bien. Es el momento de creer y yo creo mucho en estos jugadores. Pido perdón a la afición porque sé que es un partido especial, pero tengo claro que esto lo vamos a levantar», indicó.

Con la Unión Deportiva fuera de los lugares de ascenso directo, el entrenador quiso quitar hierro a la posición clasificatoria. «Siguen quedando 10 jornadas. Cuando hemos estado muchísimas jornadas en ascenso nunca decía que era definitivo. Quedan 30 puntos en juego. Cuando queden cuatro o cinco jornadas ya miraremos la clasificación», completó. «Es un día muy duro, pero me quedo con lo que me transmiten estos jugadores: le vamos a dar la vuelta a esta situación», concluyó.

Avería de la guagua

Al aciago día de los amarillos sobre el terreno de juego se sumó un contratiempo absolutamente insospechado: la avería de la guagua que debía llevar a la expedición visitante hasta al aeropuerto de Los Rodeos.

Según relataron a EL DÍA algunos de los futbolistas, se dio la circunstancia de que muchas de sus pertenencias se quedaron en el autocar estropeado en el muelle. Finalmente, otro vehículo fue el que permitió que llegasen a tiempo para coger su vuelo con destino Gran Canaria.

Antes de irse, futbolistas amarillos como Kirian o Moleiro fueron muy aclamados por seguidores locales en busca de una fotografía o un autógrafo suyo.