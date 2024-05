Federico García Lorca regresa a escena con 'Seca'

Dar voz a las mujeres que están sometidas a las imposiciones de la sociedad. Esa ha sido una de las premisas con las que ha trabajado la compañía Bilateral37 Artes Escénicas en su segundo espectáculo. Seca es una revisión del texto de Federico García Lorca Yerma, y que forma parte de la programación del XXII Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros, que es la cita anual entre las compañías teatrales canarias y las del resto del territorio nacional en el Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife. Desde el pasado 17 de mayo y hasta el próximo 9 de junio, el enclave chicharrero presentará un total de ocho funciones programadas.

Seca es la primera de las propuestas de este fin de semana. La compañía a caballo entre Chile y Canarias Bilateral37 Artes Escénicas ofrece una de las primeras funciones de Seca el viernes 24 de mayo, a partir de las 19:30 horas. Esta propuesta, la segunda de esta entidad teatral, se inspira en el personaje de Federico García Lorca Yerma, y rescata la historia de esta mujer que continúa cargando con la idea de haber fracasado por no haber tenido hijos, a lo que se suma el asesinato de su marido, que le obligó a pasar por la cárcel. Tras todo eso, vuelve a la misma casa y allí asume que desea algo muy diferente a lo que se esperaba de ella.

Bilateral37 Artes Escénicas nació en el año 2020 de la mano del actor y director chileno Daniel Castro Muñoz y de la actriz y bailarina Virginia Arencibia. Sus creaciones surgen a partir de la investigación y profundización en temas de índole social, la mezcla de culturas y las emociones. Para ello, emplean herramientas que beben del teatro, la danza y la música. Seca es el segundo montaje de esta compañía, aunque sus integrantes tienen una larga trayectoria dentro de las artes escénicas.

Virginia Arencibia explica que los textos de Lorca siempre han llamado su atención, «no sé si es por la rama del teatro que tanto me gusta o por la vinculación con el flamenco que tiene la obra del autor, pero siempre me han gustado mucho sus propuestas». En concreto, Yerma «me empieza a hacer ruido», rememora Arencibia, cuando la pandemia irrumpió en la vida de todos. «Siempre me pregunté en qué lugar quedó la protagonista, a la que convencieron de que era inútil porque no podía tener hijos y que vivía rodeada de vecinas que la criticaban hasta por hablar con otros hombres», reflexiona la artista canaria quien deseaba realizar «una lectura más allá de la obra» porque había empatizado con la mujer protagonista de la obra.

«Durante la pandemia todos estábamos más pendientes de las redes sociales, donde existe una gran violencia, sobre todo dirigida a las mujeres y que en ocasiones incluso proviene de las propias mujeres; eso me empezó a generar un gran conflicto», reflexiona Arencibia, quien realizó así un paralelismo entre la realidad y la obra teatral de Federico García Lorca.

A partir de esta reflexión, Daniel Castro escribió un texto original que incluye no obstante citas de la obra de Lorca, «porque son afirmaciones lapidarias que no podíamos dejar pasar», asegura Arencibia. Seca trata, en todo momento, de respetar la poética lorquiana y para ello la compañía Bilateral37 Artes Escénicas se aferra primero a la palabra y, en segundo lugar, al uso del cuerpo. También toma un papel protagonista el flamenco, aunque no de la forma en la que el público está acostumbrado a disfrutar de este género musical. «El baile se encuentra en esta ocasión al servicio de la interpretación y de la historia y empleamos la danza como una herramienta expresiva, y no como un elemento meramente coreográfico», explica la actriz y bailarina quien añade que la música está compuesta por Samuel Aguilar quien ha creado una auténtica banda sonora para esta propuesta.

Después del preestreno de la obra el pasado mes de septiembre y de su estreno, este mes de mayo, en la clausura del Encuentro Teatral Ciudad de Arucas, Seca llega al Teatro Victoria para su segundo pase oficial y Arencibia anima al público a emocionarse con ellos a través de esta propuesta que, promete, «no va a dejar indiferente a nadie».