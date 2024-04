La historia de reencuentro de 'Matt y Mara', Lady Harimaguada de Oro

Matt y Mara son antiguos conocidos que aparecen de nuevo en la vida del otro en un momento de crisis. Mara tiene problemas con su marido y mientras pasea por el campus en el que da clases, se reencuentra con Matt. Esta historia plagada de cotidianidad es la que se ha llevado hoy la Lady Harimaguada de Oro de la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, un galardón de 20.000 euros que ha otorgado el jurado formado por Marina Sanna, Samal Yeslyamova y Sidney Cadot-Sambosi en un acto que ha tenido lugar esta mañana en la Sala Atlántico del Auditorio Alfredo Kraus.

La cinta canadiense Matt y Mara, de 80 minutos de duración y con guion y dirección de Kazik Radwanski, ha sido alabada por el jurado por «la capacidad del director para llevar a la pantalla problemas y situaciones de relaciones profundas, complejas y universales», a lo que han añadido que «la dirección de actores y el guion son brillantes y relevantes».

Con motivo de este galardón, el público podrá disfrutar de nuevo de la película que sube a lo más alto del pódium de la cita cinematográfica este domingo a las 20.00 horas en Cine Yelmo Las Arenas, donde se han proyectado a lo largo de toda esta semana las diferentes películas que el Festival Internacional de Cine ha traído a la ciudad.

Otros premios de la Sección Oficial

Entre los títulos de la Sección Oficial de Largometrajes, también ha destacado la cinta húngara Magyarázat mindenre (Explanation for everything) que se ha llevado la Lady Harimaguada de Plata. El jurado ha puesto de relieve la «poderosa inmersión en la sociedad húngara» que consigue el filme, además de «la sutil interconexión entre los personajes y la complejidad de las cuestiones que vinculan política y libertad».

También han destacado como «el montaje y la música subrayan todas las cualidades de la trama», una trama que pone el foco en la vida de Abel, un estudiante de bachillerato que vive en Budapest y que está locamente enamorado de su mejor amiga, Janka. El problema es que Janka no se fija en él, sino en su profesor de historia Jakab que, a su vez, mantiene un enfrentamiento con el padre de Abel. Uno de los puntos álgidos de la película es cuando el examen de historia al que se enfrenta Abel, que no se puede concentrar en estudiar por culpa del desconcierto del amor, se convierte en un escándalo nacional.

El largometraje dirigido por Gábor Reisz también volverá a proyectarse mañana en el cine de Las Arenas a las 18.00 horas.

Otro de los premios que se ha entregado en la Sección Oficial ha sido el Premio a la Mejor Interpretación, galardón que ha recaído sobre la actriz Minh-Châu por su papel en Cu Li Không Bao Giờ Khóc (Cu Li Never Cries), un largometraje que cuenta la historia de la señora Nguyen, que tras su regreso a Vietnam desde Alemania con las cenizas de su esposo, descubre que su sobrina está embarazada y emprende un viaje por su país natal en el que se reencuentra con sus recuerdos.

El jurado ha justificado su decisión en la «presencia y naturalidad» de Minh-Châu, «que aportan a la película todos los colores que pueden existir».

Por otro lado, el filme Paradise del director originario de Sri Lanka Prasanna Vithanage, ha sido reconocida con el Premio del Público. Para el jurado popular, el largometraje, que cuenta la historia de una pareja india que va de vacaciones a Sri Lanka, de visita guiada por el Camino del Ramayana para celebrar su aniversario de bodas, «ha demostrado que el cine tiene el poder de unirnos, de inspirarnos y de darnos un vistazo a la diversidad del mundo que nos rodea», en palabras de su representante Yeray del Toro Armas.

«A través de sus personajes, sus paisajes, sus historias y su visión única, nos ha registrado la belleza y la complejidad de la experiencia humana», recalcó Del Toro mientras explicaba como este largometraje «ha encandilado al jurado popular con una luz especial».

Por último, dentro de la Sección Oficial, el jurado de la Sección Oficial concedió una mención especial a la cinta estadounidense Through the Graves the Wind Is de Travis Wilkerson, un filme que cuenta la historia del detective de la policía croata Ivan Peric en la ciudad de Split, un lugar donde la desintegración de Yugoslavia dejó una profunda huella y está habiendo una serie de asesinatos de turistas muy complicados de resolver.

El jurado ha atribuido su decisión al «gran talento del director para ofrecer una reflexión sobre elementos muy complejos de la historia a través del humor y convertir a la arquitectura en un personaje silente y en un escenario teatral donde los temas contemporáneos son tan cómicos como patéticos».

Mejor cortometraje

Por otro lado, el premio al Mejor Cortometraje ha ido a parar a Cuatro Hoyos de la directora Daniela Muñoz Barroso, que cuenta la historia de Pepe, un señor retirado cuyo objetivo es hacer su propio campo de golf en Madrid.

Linn Löffler, Samir Karahoda y Yun-Hua Chen, jueces de esta sección, han justificado su decisión para entregar este galardón en como «a través del poder de lo simple, la mera presencia de dos individuos», Cuatro Hoyos «cautiva al público con su cruda autenticidad y entrañable encanto. Surge como narrativa multifacética con una amplia gama de temas socioeconómicos que resuena universalmente», han reflexionado.

Otras secciones

El jurado de Banda Aparte, integrado por Elena Duque, Samuel M. Delgado y Ulrich Ziemons, concedió el premio de esta sección al filme Malqueridas, la historia de varias mujeres -y madres- que viven encarceladas sabiendo que sus hijos están creciendo lejos de ellas. El jurado ha puesto de relieve el trabajo de su directora, Tana Gilbert, y ha definido el filme como «una película sobre la compasión, el apoyo, el cuidado y la humanidad en un ambiente hostil» en la que con «imágenes tomadas desde el punto de vista de sus protagonistas, se construye la historia colectiva de una comunidad nacida de la necesidad».

Malqueridas es «un collage de experiencias articuladas en torno a un dispositivo visual simple pero eficaz, que también apela al deseo de contacto físico que trae el aislamiento», han añadido.

Nghiêm Quynh Trang, productora de ‘Cu Li Never Cries’, recoge el premio a Mejor Interpretación. / El Día

En la sección Panorama España, el galardón ha sido para el filme On the Go de María Gisèle Royo y Julia de Castro, que cuenta la historia de Milagros, que con sus 37 años atraviesa su última época de fertilidad, y de Jonathan, que con 24 se engancha a Grindr por sus experiencias de abandono.

El jurado integrado por María Campaña Ramia, Davide Abbatescianni y Ana Isabel Strindberg ha otorgado el galardón a esta película por ser «un tránsito constante, desde el material que la inspira hasta su destino final». Los tres añadieron que les cautivó por «la singularidad de sus extraños pero profundos personajes principales, su lenguaje cinematográfico libre y riguroso y su enfoque lúdico pero discreto del amor, lo queer, la amistad y la maternidad».

Premio CIMA

Por último, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA otorgó su galardón a la película I'm Not Everything I Want to Be (Ještě nejsem, kým chci být), un documental de la cineasta checa Klára Tasovská sobre una fotógrafa de Checoslovaquia que busca la libertad tras la represión de la Primavera de Praga de 1968.

Elena Molina, María Monreal y María Abenia, que reconocen obras que contribuyen a la igualdad de género, han reconocido esta cinta «por su capacidad de poner el dispositivo cinematográfico al servicio de la vida y la obra de una fotógrafa, cuya voz vehicula la disidencia y el contra-relato que desde CIMA sentimos necesarios, para abordar fórmulas de representación que reelaboren los imaginarios hegemónicos y la gran ficción androcentrista».

La 23ª del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha proyectado en sus distintas secciones un total de 62 largometrajes y 45 cortometrajes y mediometrajes repartidos en 143 sesiones. De todos estos títulos, son 57 las películas que han competido por alguno de los premios y reconocimientos que ha entregado el Festival en esta edición que llega a su fin mañana domingo 28 de abril.