El músico y profesor Luismi Segurado ofrece tres clases magistrales en Canarias sobre composición

El pianista y compositor Luismi Segurado es uno de los músicos con mayor actividad de la escena catalana y nacional y visita esta semana por primera vez Canarias para ofrecer tres clases magistrales en Tenerife y Gran Canaria y que centrará en el proceso compositivo. Las citas serán el jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de abril, con entrada libre hasta completar aforo, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, el Auditorio San Isidro SIEC de Granadilla de Abona de Tenerife y en el antiguo convento de Santo Domingo de La Laguna, respectivamente.

Segurado se centrará en El proceso compositivo desde la escucha interna y la intuición y hablará sobre los elementos que son importantes en los patrones rítmicos-melódicos o armónicos, en los ritmos considerados más relevantes o en cómo orquestar un tema con los recursos compositivos. En definitiva, el artista busca inspirar a los asistentes a estos talleres para que generen sus propios métodos creativos con las herramientas adquiridas y con la «sinceridad» como piedra angular.

A Luismi Segurado, además de tocar, le gusta mucho componer y por eso ha decidido dedicar a esta faceta sus clases magistrales porque, como él mismo reconoce, «me gusta aportar mi granito de arena al mundo de la música». De este modo, en todos los trabajos discográficos que ha publicado hasta el momento, y otro más que está a punto de salir a la luz, ha compuesto gran parte de los temas que se pueden escuchar. «Está muy bien interpretar estándares de jazz pero yo creo que aún mejor es aportar algo nuevo a la música», explica el joven artista, quien ofrecerá en estos encuentros su particular punto de vista sobre la industria y la creación de nuevos temas.

Además, Segurado destaca la importancia de conocer a los grandes compositores de la historia de la música, y por supuesto del jazz, para poder aprender de los grandes maestros, y por eso también incluirá algún repaso histórico durante estas clases en Canarias, hasta donde también traerá algunos de los temas de sus últimos discos. Precisamente él habla de lo mucho que disfruta componiendo, a pesar de que a lo largo de su carrera ha compartido escenario con los más variados músicos, pero eso no ha dificultado su proceso de creación. «Hay que conocerse muy bien para poder afrontar un trabajo conjunto, hay que tocar muchas veces, pero los temas los compone cada uno de manera individual», aunque eso no se nota en el resultado final porque, explica Luismi Segurado, «es interesante que no se sepa quién compone cada tema cuando el público nos escucha».

El músico habla de la imagen romantizada que se tiene de la improvisación porque afirma que se trata de algo que en realidad «está muy estudiado». «El jazz no deja de ser un idioma en el que tienes que tener un vocabulario y unas normas. Un cuento se puede narrar de diferentes maneras pero siempre se van a emplear las mismas herramientas», expresa el músico quien destaca la importancia de la interacción entre los músicos dentro del mundo del jazz, por lo que es primordial «estar escuchando siempre a los compañeros cuando estamos tocando». En este sentido, habla de que esta es una práctica «que deberíamos hacer en nuestra vida en general, escuchar lo que pasa a nuestro alrededor, porque muchas veces vamos a la nuestra y es muy importante todo aquello que nos rodea».

De este modo, además de actuar con los más variados músicos a lo largo de todo el planeta, Segurado también ha consagrado parte de su vida a formar a nuevos artistas. «Intento enseñar de la misma manera que yo he aprendido», relata el joven artista quien destaca la importancia de contar con conocimientos históricos, no solo del mundo de la música, sino de todo en general. «Es muy importante saber contextualizar y de dónde vienen las cosas que escuchamos», relata Segurado quien anima a todo el mundo a acudir a estas clases magistrales, no solo a las personas que se quieran dedicar a la composición de música.

«Yo siempre quiero conocer las opiniones de todo el mundo, también de la gente que no es músico porque perciben sensaciones que a los músicos se nos pueden pasar porque estamos pendientes de la parte más técnica», reconoce el músico quien visitará por primera vez Canarias con esta acción.