La denuncia pública de la artista Koset Quintana sobre el supuesto acoso sexual del cineasta canario Armando Ravelo se ha llenado de reacciones de actrices y otros trabajadores del mundo del espectáculo que relatan hechos similares en su experiencia con el director.

"Jamás volvería a trabajar con semejante persona", sentencia la actriz de teatro y cine Sigrid Ojel mientras que la reportera y presentadora además de actriz Minerva Santana confiesa que "la época más oscura" de su vida se la debe a Ravelo. "Destroza lo que toca", asegura en la publicación de Quintana.

La creadora multidisciplinar de Gran Canaria Koset Quintana expuso en sus redes sociales el pasado sábado que Ravelo le hizo insinuaciones sexuales cuando ella tenía 15 años. “¿Te mola hacer cosas malas?”, le pregunta durante una de esas conversaciones mantenidas durante 2015; en ese mismo diálogo, le espeta “soy muy mayor para las otras maldades contigo”, para a continuación añadir: “Bien pensado tampoco estaría mal”. "No solo me incitaba a tener sexo con él, sino que me hablaba de drogas y porno", cita Quintana en su publicación.

Este mensaje ha sido respondido por numerosos nombres propios del mundillo que relatan sus propias experiencias: "Pude salir del agujero negro en el que estaba", cita la actriz lanzaroteña Marta Viera o "años de acoso" expuso la premiada actriz Laura Perdomo

A ellas se suma Aridane Díaz, operador de cámara, que revela que la "peor experiencia laboral" de su vida fue con Ravelo en 2020.

Las palabras de Ravelo

Ravelo, que se ha borrado de las redes sociales, ha admitido los hechos expuestos por Quintana en su publicación de redes sociales. "Lo admito y lo asumo las consecuencias" dice antes de reconocer que "la conversación es patética y lamentable, aunque tiene un contexto. Pero asumo que está fuera de lugar".

El cineasta reconoce que ha tenido "actitudes muy feas con las mujeres" en su forma de relacionarse y de mantener el contacto, pero niega que haya ejercido violencia y rechaza haber ofrecido papeles en alguno de sus proyectos a cambio de sexo. "Nunca. En la vida. Lo niego categóricamente".