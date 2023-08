¿Qué propuesta tienen preparada para su participación en el Phe Festival? ¿Cambia mucho lo que ofrecen en un concierto de su gira o cuando participan en un festival?

Cambia por cuestiones de tiempo. En los festivales, al compartir escenario con otras bandas, el tiempo se limita y no es lo mismo que en un concierto solo nosotros. Pero aún así tratamos de dar una dosis concentrada de lo que somos, de lo hacemos y lo que estamos presentando. Intentamos montar una fiesta en el tiempo que tenemos y eso es lo que llevaremos a Tenerife.

Está siendo un verano cargado de festivales.

Sí, este verano estamos teniendo la suerte de trabajar un montón, de recorrer toda la geografía y mostrar lo que es la banda. Era el momento de hacerlo porque el disco ha tenido muy buena acogida y es el momento de estar en todos los carteles que podamos y enseñar quienes somos para intentar expandir nuestra música lo máximo posible.

Precisamente aterrizan en cada nuevo festival recibiendo muy buenas críticas. ¿Esos elogios dan vértigo si piensan en ponerse a trabajar en nueva música?

Sí, la respuesta es sí, y quien diga lo contrario miente. La verdad que el trabajo ha tenido una acogida superlativa, muy superior a lo que nosotros podríamos haber esperado, la respuesta de la gente ha sido maravillosa y desde dentro sentimos muchísimo el agrado de nuestro público. A la gente no solo le gusta sino que se involucra en la propuesta de la banda. Eso impresiona mucho, no solo para ponernos a pensar en lo siguiente que vendrá sino simplemente para estar a la altura y defender el trabajo al nivel que la gente se merece, considerando la respuesta de la gente.

Efectivamente el público ha hecho canciones suyas y se han creado auténticos himnos, como La salvación y Los Perros. ¿Cuando están componiendo piensan que esos temas pueden llegar a tener una proyección tan grande?

Nosotros siempre hemos sido muy de soñar a lo grande. Desde el principio, cuando estábamos en el local de ensayo, simulábamos que tocábamos en el Estadio Wembley de Londres y había miles de personas delante. Pero nos lo imaginábamos sin llegar a ser conscientes de lo que realmente luego podría llegar a ser. Así que cuando hemos visto que alguien se ha tatuado la letra de nuestras canciones o nos cuenta lo importante que ha sido el disco, el tema cambia de dimensión radicalmente y llegamos a sitios que no nos imaginábamos, por mucho que nos gusten las canciones cuando las componemos y creamos en ellas y nos representen.

Pero cuando están trabajando en un disco, ¿saben más o menos qué canciones podrían llegar a gustar más al público?

La respuesta del público es imprevisible. Uno hace cábalas y se imagina cosas, y solo a veces acierta. Al principio de esta gira, nuestra idea no era tocar La salvación todos los días, sino solo cuando tuviéramos tiempo, porque es una canción lenta, reposada, muy sentida y exigente, y pensábamos que solo debíamos hacerla cuando nos lo pudiéramos permitir. Pero la respuesta ha sido tan positiva con respecto esa canción que decidimos incluirla siempre, aunque solo tengamos 20 minutos sobre el escenario, porque de verdad que el público nos va a matar como no la cantemos. La gente te va sorprendiendo y te vas adaptando a lo que ellos te proponen.

Con tan buena acogida de este último trabajo, ¿hay tiempo para pensar en el próximo disco?¿Ya saben qué es lo que quieren hacer?

Intentamos no cerrar las puertas a la inspiración pero es cierto que todavía estamos en el proceso de disfrutar y digerir el lanzamiento de este último disco. Aún no nos hemos sentado a hablar de nuevas canciones o a imaginar nuevos proyectos. No sé cuándo lo haremos pero lo haremos porque no nos ha dado tiempo. Estamos en un punto de la gira bastante exigente y bastante tenemos con estar a la altura de los conciertos como para pensar en nuevas canciones.

Sus canciones cuentan con letras muy potentes. A la hora de componer, ¿parten precisamente de eso para comenzar a trabajar o cómo se plantean la creación con tantas mentes en la banda?

Depende de la canción. Hay canciones que parten de una letra y luego se van desarrollando, y hay otras en las que la letra es lo último. La fortuna es que trabajamos de una forma muy coral y metiendo mucho las cabezas en el potaje, lo que hace que haya canciones diferentes y que vengan de sitios distintos. En unos temas las letras tienen una gran importancia y en otras quizás es solo un motivo para acompañar a la música.

El rock siempre ha sido una constante en Arde Bogotá.

Sí, aunque escuchamos de todo, pero cuando nos sentamos para tratar de comunicar algo que nos importa siempre nos sale así, con los matices y las estructuras clásicas del rock. Nuestro trabajo es llevar todo eso a un sitio que nos represente a nosotros. Es lo que hemos mamao y es la música que escuchamos de críos.

Los han llegado a comparar con Héroes del Silencio. ¿Qué se les mueve por dentro cuando leen esas críticas?

Es un poco abrumador. Es una banda referente para nosotros y nos encanta y admiramos y que nos comparen con ellos es que algo estamos haciendo bien, es un cumplido y además en mayúsculas. Nos ruboriza pero seguimos para adelante.