La fiesta de música electrónica Pink Flamingos continúa celebrando sus primeros diez años de historia y para ello ha preparado, además de sus consolidas fiestas, la proyección del documental de Javi Senz, ‘Manchester Keeps on Dancing’, que se podrá ver el viernes 12 de mayo, a las 19:00 horas, en TEA Tenerife Espacio de las Artes. En esta cinta documenta con detalle la llegada de la música ‘house’ a Manchester en la década de 1980.

El documentalista y DJ Javi Senz visita Tenerife para presentar su documental Manchester Keeps on Dancing, una cinta que refleja su pasión por la música electrónica y recupera uno de los momentos más efervescentes del género en Europa. Esta visita se lleva a cabo dentro de las actividades que ha programado la fiesta Pink Flamingos para celebrar su primera década de historia. El cineasta se muestra agradecido por poder volver a Canarias, una tierra en la que ha tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones. Recientemente visitó Gran Canaria, donde pudo ver el éxito del que disfruta el grancanario Quevedo, del que grabó su gran concierto en la Isla. No obstante, el lugar que más ha visitado por trabajo es Lanzarote, porque allí grabó un documental dedicado al padrino de Jameos Music Festival, Jonh Morales. Además, durante su carrera profesional trabajó más de una década en la cadena MTV, cadena con la que viajó en varias ocasiones a Canarias para pinchar en diferentes eventos.

Manchester Keeps on Dancing es un documental que surge de toda una vida dedicada a la música y que le ha traído muchas alegrías ya que ha obtenido diferentes reconocimientos. ¿Era una idea que le rondaba la cabeza desde hacía tiempo?

Cuando dejé MTV me pasé al deporte y me fui a trabajar a Manchester, donde pude ver y sentir la herencia que tiene esa ciudad musicalmente. Manchester está llena de música. Yo me aburría mucho entonces porque llovía mucho, echaba de menos a mi mujer, con la que me acababa de casar, y pensé en aprender algo nuevo. Quería perfeccionar mis técnicas de grabación y por eso cogí una cámara y empecé a grabar y a hacer entrevistas. Al principio solo quería hacer una pieza de 20 minutos pero tenía demasiado material. Me di cuenta de que estaba ante una historia con potencial y que no se había contado. Además, me fui encontrando con gente muy maja y pude sentir la creatividad que bullía en las calles de Manchester.

¿Ypor qué cree que se produjo precisamente esa explosión musical en una ciudad como Manchester?

Hace años, Manchester era una ciudad triste y sucia en la que no había mucho que hacer, pero la gente se puso a hacer música. Al principio era una música minoritaria, pero que era alegre y optimista y que pronto se expandió y se convirtió en un fenómeno de masas. Surgió en Chicago y llegó a Manchester porque era una ciudad mercantil en la que las mismas rutas comerciales llevaron esa música.

¿Cómo diría que ha sobrevivido este género musical al paso de los años?

La música electrónica ha ido variando. Está claro que la latina y la urbana pegan fuerte en nuestro país pero en Ibiza, por ejemplo, el año pasado hubo varios festivales de reguetón que tuvieron mucho éxito pero que no se repiten este año. Mientras tanto, festivales de música electrónica los hay siempre. Esta música ha evolucionado, se ha adaptado a los tiempos, era una cosa minoritaria hace décadas pero se ha convertido en un fenómeno de masas.

Y en el Archipiélago, ¿sabe cómo se vive ese fenómeno de masas?

En las Islas sois muy reguetoneros y latinos porque tenéis una conexión directa con esa música. Ahora mismo Quevedo es el dios allí. Lo pude comprobar hace poco en su concierto en Gran Canaria, pero también hay allí música electrónica. A las nuevas generaciones les puede costar entrar en este género pero creo que con el paso del tiempo la van conociendo cada vez más. Creo que el reguetón es una música con poca alma, es algo más momentáneo. Y eso se ve en los variados eventos que hay en las Islas relacionados con la música electrónica, como el caso de las fiestas Pink Flamingos. A lo mejor es un público de 30 o 40 años, más mayor, pero existe.

Durante muchos años, la televisión ha contado con espacios dedicados a la música. Dada su trayectoria en este sector, ¿cómo valoraría los minutos que se le dedican ahora en ese medio?

Cuando yo trabajaba en MTV pude comprobar esa tendencia, que se iban desvaneciendo los espacios cuando apareció Youtube, porque la gente ya no acudía a la televisión para ver vídeos. Fue por eso que MTV se tuvo que reinventar, ofreciendo cada vez más realities. Creo que las cadenas españolas siempre le han otorgado un buen espacio a la música. Ahora Movistar+ apuesta mucho por la música; aunque programas de música electrónica en sí no hay.

Una pena, porque seguro que el público los consumiría.

Sí, aunque yo creo que se trata de una música que es más para vivirla, sentirla, bailarla, pasar el rato en comunidad. Lo digo en el documental, en Manchester la gente trabaja cinco o seis días a la semana, están agotados y, cuando llega el fin de semana, lo único que quieren hacer es salir. Se menciona en el documental: olvida tus problemas y baila la música que te gusta. Es ocio. Los tiempos van cambiando y la gente baila ahora a través de los videojuegos pero el espíritu de baile es algo que se mantiene igual desde los tiempos de la Prehistoria.