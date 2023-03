Pink Flamingos cumple diez años con acciones más allá de la música

Pink Flamingos es una de las fiestas de música electrónica con más seguidores de Tenerife y este año cumple su primera década de historia. Por tal motivo, la organización prepara un calendario de actos que, además, traspasarán las fronteras de la Isla a lo largo de los próximos meses. La primera de las paradas está programada para el sábado 18 de marzo y tendrá lugar en El Bulán, en Santa Cruz de Tenerife, con una de sus míticas fiestas. Así, este fin de semana se podrá disfrutar de 16 horas de música, a partir de las 14:00 horas, y las entradas ya se pueden adquirir en la página web www.tickety.es.

Carlos García es el director creativo de esta fiesta que se encuentra de aniversario y explica que esta cita contará con la estructura habitual de estos encuentros, aunque en esta ocasión ofrece dos zonas de música diferenciadas. Una de ellas es la nueva apuesta por los sonidos más underground de la electrónica de Pink Flamingos, y recibe el nombre de Black Flamingos. En este espacio actuarán artistas como la madrileña Yahira o el grancanario Sebastián Roya. En la zona habitual, que se situará en la azotea del establecimiento santacrucero, actuará el colectivo con sede en el sur de Tenerife, Club Paraíso. El cartel de aristas se completa con Hao, Mostany, Mascaeño, Miranda, Jalea y Groveed, para la zona Black Flamingos, además de Daylos, Makai y José Hernández, para la zona con sonidos bugalú, funk, disco y house.

La celebración del décimo aniversario de Pink Flamingos continuará en el mes de mayo con una nueva cita, el día 13, en la que actuarán el colectivo grancanario Discolate, Luxi Villar y Jaisiel. Pero, además de la oferta musical, el público también podrá disfrutar de contenido documental. Así, durante tres días seguidos, el 12, 13, y 14 de mayo, a las 19:00 horas, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, se podrá ver el documental Manchester Keeps on Dancing, de Javi Senz. Se trata de una cita en la que se documenta la llegada de la música house a Manchester desde Chicago en la década de 1980. También se muestra la explosión del acid house de 1988 y las siguientes tres décadas desde su ascenso y hasta la actualidad.

El viernes 12 de mayo, antes de la emisión del documental, tendrá lugar la performance Tension, que aúna música y visuales, y que correrá a cargo del dúo de artistas brasileñas formadas por VANH & Brenda Sayuri. Además, tras el pase del documental, se llevará a cabo una mesa redonda en la que se debatirá sobre el nacimiento y el desarrollo del fenómeno de la música electrónica en Canarias, y contará con la presencia de, además del propio director Javi Senz, de otros DJ, productores y personas relacionadas con este estilo musical en Canarias, como Beto Uña, DJ Jonay, Vicky Morales, Iván Hall, Bernard Habis y Job Ledesma.

Diez años

Carlos García rememora el surgimiento de Pink Flamingos hace ahora diez años, cuando nació para dar respuesta al público más familiar. "Al principio no nos centramos únicamente en la música electrónica, sino que dábamos cabida a toda la música alternativa y comenzamos con eventos más íntimos pero poco a poco se fue corriendo la voz y las fiestas se fueron haciendo más grandes, aunque nunca hemos pasados de las 300 o 400 personas", relata. Con el paso de los años han ido viajando por diferentes municipios tinerfeños pero en los últimos años han centrado su actividad en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Por todo ello, invita a aquellos que no conocen la iniciativa a sumarse a ella puesto que "a veces nos quejamos de que no hay eventos culturales y con Pink Flamingos lo que queremos es quitar el estigma que tiene la música electrónica".