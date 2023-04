Cortometrajes de la Sección Oficial, donde coinciden obras asiáticas, europeas y americanas, acercan al espectador del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria la obra de cineastas que exploran los límites fluidos entre géneros filmados en formato corto.

En la jornada de ayer arrancó la competición de este apartado con un pase único de las cinco primeras obras, de un total de 13 cortometrajes. En concreto, ayer se proyectaron los títulos Maria Schneider, 1983, Garotos Ingleses, A Passing Cloud, Fur y Azul, esta última con la presencia en la sala de su directora, Ágata de Pinho, para presentar y comentar la película con el público tras su visionado.

Los 13 cortometrajes de la Sección Oficial que compiten en el 22º Festival de Cine se ofrecerán en tres pases únicos el 19, 20 y 21 de abril en Cinesa El Muelle. En la jornada de hoy se exhibirán las obras Wo de peng you, Prosinečki, Zarzal y Ruovesi, cuya duración total asciende a 81 minutos de proyección.

Por último, mañana se celebra la última proyección de esta sección a concurso con los cortometrajes Paradiso, XXXI, 108, AliEN0089, At Little Wheelie Three Days Ago y Buurman Abdi.

Por último, el sábado 22 de abril se fallará el palmarés de la Sección Oficial, tanto de largometrajes como de cortometrajes, del festival capitalino.