Las Islas y ‘Apolo 13’

Como en la frase de Apolo 13 donde Tom Hanks avisaba a Houston de “un problema”, el 20 de abril parte de la sociedad canaria se plantó ante un modelo turístico que creen que no ayuda a la riqueza colectiva. Considero una bendición los millones de turistas que nos visitan, viajeros que llenan restaurantes y hoteles y dan trabajo directo e indirecto a cientos de miles de canarios. Además, la pandemia demostró que sin ellos nuestra economía se ve muy dañada: no hay duda de que los necesitamos. Eso, sin embargo, no quiere decir que nuestro modelo turístico esté bien pensado y ejecutado. Con la cesta de la compra más cara y los sueldos más bajos del país, a lo que se suma, por mencionar algún punto más, la dificultad de acceder a un hogar en alquiler (la hipoteca ya lo dejo como imposible), lo cierto es que casi todos los asuntos que los manifestantes han puesto sobre la mesa pueden ser corregidos sin perder ni un millar de turistas el año que viene pero para eso es preciso que empresarios, políticos y ciudadanos dialoguen unidos para dar soluciones viables al problema sin que eso repercuta en nuestra mayor fuente de ingresos. Ojalá sirvan las concentraciones para unirnos como comunidad y logremos una fórmula que beneficie a nuestro paraíso y sus habitantes optando por una industria turística que sea lo más sostenible posible.