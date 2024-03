Emilia Bozzato, una joven promesa de las pasarelas afincada en Canarias

Cuando la joven Emilia Bozzato, de 17 años, dejó atrás su Alemania natal hace año y medio para afincarse con sus padres en Tenerife no se imaginaba lo que ese cambio le depararía. “Mi padre es italiano, creció junto al mar y quería mudarse aquí para estar cerca del océano, de las playas y del buen clima. Al principio fue duro”, reconoce, “porque dejé atrás amistades y familia” pero ese sentimiento agridulce del adiós se transformó a los pocos meses de llegar a Canarias en felicidad cuando fue descubierta por la agencia de modelos Pop House y le ofrecieron integrarse en su exquisita plantilla de maniquíes.

“Siempre me encantó el mundo de la moda y estaba interesada en la industria pero no había surgido el momento adecuado. Me encanta hacerme fotografías”, recuerda, “y un día me animé a enviar unas cuantas a Pop House”, decisión con la cual comenzó a materializarse su anhelo de ser modelo. A los pocos meses firmaba Bozzato su primer contrato como maniquí profesional. “Estoy viviendo el sueño de mi vida”, admite. Cada vez que desfila dice sentirse pletórica porque con cada paso siente que se afianza en la industria.

“Es un mundo especial pero realmente disfruto de lo que estoy haciendo: con las fotos, las sesiones de maquillaje o la gente que conozco. Está siendo una aventura que me llena y divierte”, detalla. La joven cuenta en este viaje con el apoyo total de su familia, en especial el de su madre que hizo sus pinitos como modelo durante su juventud y se encarga de asesorarla y proporcionarle todo tipo de consejos.

“Están muy orgullosos porque saben lo importante que es el mundo de la moda para mí”, matiza. Entre sus fuertes está su belleza natural, que encaja con la visión que demandan en la actualidad las grandes firmas. “Es un cambio importante en el sector”, reconoce Emilia sobre un ámbito que se abre cada vez más a reflejar todos los tipos de mujeres que existen, una ruptura de los estereotipos que la joven aplaude con agrado.

Sueña con pasarelas internacionales

“Hay mucha competencia y a veces tendemos a compararnos con otras pero cada una tenemos algo especial, algo que nos hace diferentes ... Si nos enfocamos en ello, el camino que se nos abre es impresionante”, comenta. Entre sus sueños está desfilar para Calvin Klein, sin duda uno de los nombres propios del sector.

“Me encantaría trabajar con ellos pero estoy agradecida de colaborar con todos los diseñadores que puedo porque me fascina la moda”, remata Emilia Bozzato. La joven de 17 años se mantiene en forma practicando cada día deporte y cuidando su dieta. “Hago mucho cardio, entreno con mis padres y me ayudan en mis ejercicios. Intento comer siempre de forma sana; sentirme en equilibrio y, sobre todo, estar contenta conmigo. Esa es la clave porque no solo se trata de vernos bien sino también sentirnos bien para estar satisfechas con nosotras mismas”, subraya.

A Bozzato le encanta disfrutar en su tiempo libre de una buena lectura que la ayude a descubrir nuevos mundos o historias, un buen paseo con su perro o un atardecer en la playa. “Me gusta muchísimo la música, sobre todo para relajarme de las clases”, explica sobre su formación en el último año de Bachillerato que combina con su incipiente carrera de modelo. “Aún no he pensado qué haré cuando acabe mis estudios aunque de momento quiero centrarme en la moda y aprovechar esta oportunidad”, sopesa.