Rosalía, Madonna o Frida Kahlo: las ‘musas’ que protagonizan los dibujos del tinerfeño Jonay Bacallado

“Desde siempre no he hecho otra cosa que no sea dibujar, en cualquier lugar”. Así define el ilustrador canario Jonay Bacallado, de 42 años y natural de El Sobradillo, el que es el motor de su vida desde que terminó sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna (ULL). Combina su trabajo como ilustrador de vestuario para series y largometrajes con sus trabajos más personales, donde da rienda suelta a su creatividad de una forma más personal y directa.

El ilustrador canario Jonay Bacallado / Con Estilo

“Siempre me ha gustado el tema de las iconografías, de las cosas que a priori no tienen mucho sentido o que son una irreverencia. Todo viene de mis gustos personales. Casi todo lo hago en digital, lo realizo utilizando los mismos conocimientos de cuando pintaba al óleo. En este mundo de la pintura digital empecé solo, fui aprendiendo con lo que veía, y muchas de las cosas las descubrí trabajando. Mi formación pura y dura era dibujo y pintura al óleo, algo muy clásico”, explica Bacallado.

Protagonistas

La obra Madonna con bambino / Jonay Bacallado

Sus creaciones, que tienen de protagonistas a referentes como Frida Kahlo, Madonna o Amanda Lepore, tienen un halo onírico, casi mágico, que consiguen elevar sus creaciones más personales. “El realismo puro no es una cosa que me haya gustado, lo valoro y lo aprecio porque técnicamente es increíble, pero me gusta más cuando se le da una vuelta de tuerca y puedes aportar algo más. Intento hacer cosas que, si yo mismo las viera, me gustaría tenerlas o que me llamasen la atención”, añade.

La representación de Frida Kahlo / Jonay Bacallado

Esta es una colección de esencia más pop que intercala con creaciones más barrocas y detalladas. Estas últimas beben de la que es su mayor inspiración, la portada de Mark Ryden para el disco Dangerous de Michael Jackson.

“Estaba obsesionado con esa portada. Cuando la vi, supe que quería hacer eso algún día. Cuando tenía que hacer cosas, incluso para clases, y no sabía qué hacer tiraba de esa ilustración para practicar. Con el tiempo fui descubriendo quién era Ryden, lo que había hecho, su obra y se convirtió en uno de mis referentes”, afirma.

Inspiraciones

Unas creaciones eclécticas que hunden sus raíces en grandes figuras del arte como Velázquez o El Greco. “Siempre hay ese elemento de lo clásico y tradicional que me gusta meter en las cosas que hago”, sentencia.