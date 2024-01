Un viejo proverbio turco asegura que “el que no aprecia uno, no puede conseguir mil”. La frase se emplea en el milenario país como un recordatorio de que para poder conseguir algo muy valioso, debemos saber valorar todo lo que nos aproxima a poder lograrlo, y eso es lo que al viajero regala visitar lugares tan genuinos de Turquía como So ğuksu, Hizan o Diyarbak ır donde la realidad de sus gentes, calles y tradiciones contrasta con la cosmopolita y más europeizada imagen que ofrece la atractiva y misteriosa ciudad de Estambul. Pero hay que apreciar uno “para conseguir mil”, o lo que es lo mismo, para conocerlos. La milenaria joya del Bósforo, puente físico entre Oriente y Occidente, es una nación de contrastes donde en muy pocos kilómetros se puede disfrutar de modernos centros comerciales y aldeas en las cuales el tiempo se paró hace varias décadas.

Pero Turquía es un país enorme y precioso y tiene mucho más que los cuatro sitios populares, solo hace falta viajar un poco más allá de la Capadocia para encontrar pueblos y ciudades paradas en el tiempo y donde el turismo de masas no llega. Si además vas en diciembre, fuera de temporada como fui yo, encontrarás que eres la única persona de visita en la ciudad. Según las últimas cifras publicadas por el Gobierno turco, la nación recibió más de 51 millones de turistas en 2022. Hablamos de un país bastante grande, de casi 800.000 kilómetros cuadrados de superficie (alrededor de 783.562 km²) y los principales destinos turísticos, como es el caso de Estambul, Antalya, Muğla, Esmirna, Capadocia y Konya, son tan maravillosos como que están masificados. Qué hacer en Turquía Estambul, la ciudad del estrecho del Bósforo, que solamente el año pasado acogió a unos 16 millones de turistas extranjeros, continúa su vida cotidiana mientras que Hizan, Diyarbakır o Soğuksu parecen detenidas en el tiempo. En Turquía se pueden realizar diferentes tipos de turismo que permiten conocer su rica historia, cultura y belleza natural. Uno de los principales atractivos turísticos de Turquía es su patrimonio histórico, con ciudades antiguas como Éfeso o Troya, que transportan a los visitantes a tiempos pretéritos. Dónde alojarse en Turquía En cuanto a la infraestructura turística, el país cuenta con una amplia gama de hoteles y resorts de lujo, así como opciones de alojamiento más asequibles para los viajeros con presupuesto limitado. Además, el país europeo tiene un moderno sistema de transporte que facilita el desplazamiento de un lugar a otro. Cómo moverse en Turquía Por lo tanto, moverse en el este de Turquía es tan fácil como en el resto del país. Diferentes líneas de buses cubren absolutamente todos los pueblos y ciudades del país. El tren, asimismo, también tiene un amplio recorrido en el oeste y hay varios aeropuertos en varias ciudades más principales. Cómo es la sociedad turca Otro factor que contribuye al auge del turismo en esta nación es la amabilidad y hospitalidad de sus gentes. Los turcos, además, son conocidos por su cálida bienvenida y su disposición a ayudar a los viajeros internacionales. Es una región bastante segura para los visitante y, aunque hablamos de un país musulmán, es bastante tolerante.