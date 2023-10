El equipo directivo del grupo coreográfico En Paralelo Danza, uno de los más nutridos con unos 150 componentes, ha comunicado a los padres de los componentes de esta formación que no participarán la próxima edición del Carnaval, dedicado al mundo de la televisión.

¿El motivo? El agravio comparativo con el que la Concejalía de Fiestas trata a las diferentes formaciones, en función de su lugar de origen. De otra manera: si el grupo tiene sede en Santa Cruz de Tenerife, puede optar a la contratación municipal, a diferencia de lo que ocurre con los foráneos, como es el caso de En Paralelo Danza, con presencia en La Laguna y Candelaria.

Los responsables de En Paralelo Danza lamentan este trato porque discrimina a los interesados en participar en función de su lugar de origen, «máxime cuando entendemos que el Carnaval de Santa Cruz es elCarnaval de Tenerife, en el que nos hemos criados y hemos contribuido a su esplendor».

En el caso de las responsables de la academia, las tres directoras, Aída Torres, Claudia Brito y Patricia Martín pueden presumir de haber sido integrantes del recordado ballet del Colegio Echeyde como niñas. Con el paso del tiempo, montaron su propio colectivo. Primero Crea Hip Hop, con el que participaron en el espectáculo de acogida a los Reyes Magos que se desarrolló en el estadio Rodríguez López en 2018 y 2019. Culminada esta etapa, constituyeron En Paralelo Danza, con el que han salido al Carnaval en 2022 y 2023.

Desde sus inicios han mantenido diferentes reuniones con los miembros de la organización en aras de optar a la contratación, encontrándose con la negativa por respuesta, ya que desde Fiestas se les ha explicado que solo se paga a los colectivos que tienen su sede en el término municipal de Santa Cruz y para optar a esta aportación económica tienen que disfrutar de la condición de grupo consolidado, lo que se traduce en al menos diez años ininterrumpido de participación en la capital. «Lo que nos ha motivado a ello es la diferencia que existe entre el trato a los grupos coreográficos del municipio de Santa Cruz con respecto a los de fuera».

Y continúan: «Llevamos varios años tratando de que esta situación cambie a través de encuentros y reuniones, pero parece que la presión de los grupos no es suficiente. Por tanto, hasta que estas reglas cambien, hemos determinado no participar en los actos de Santa Cruz», después de hacer constar que en visitas anteriores el director de la gala incluía a En Paralelo Danza en el espectáculo infantil y hasta quería en la adulta por su calidad pero luego Fiestas no contrataba al grupo.

«Como nos encanta vivir una tradición tan nuestra como es el Carnaval y sabemos que a nuestros alumnos y alumnas también, nos hemos puesto en contacto con los dos municipios que nos acogen (La Laguna y Candelaria) para ofrecerles actuaciones en el seno del programa de cada municipio para Carnaval, por lo que plantearemos una coreografía y un disfraz para este curso, igual que en cursos anteriores», explica.

Desde Fiestas se reiteran los criterios que rigen la concesión de contratación –ser de Santa Cruz o una antigüedad mínima ininterrumpida de diez años–, para precisar que de resto se garantiza el transporte y catering como al resto de participantes en los actos.

La baja de En Paralelo Danza no influye en el exceso de inscritos –hay 21 de 20 plazas–, ya que no se había apuntado de cara a 2024.