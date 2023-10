Ser director de la gala del Carnaval, ¿es un sueño hecho realidad?

No. El sueño de Daniel Pages era tener una reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, no ser director artístico de la gala.Es verdad que a medida que uno va creciendo y aprendiendo... te puedes plantear otros retos, pero no era mi sueño. Me lo he encontrado como un regalo de la vida, no es algo por lo que yo luchase. De hecho, cuando el concejal de Fiestas me lo propuso no me lo esperaba. Estaba haciendo los bocetos para el año que viene.

Ha tenido que dar marcha atrás en sus proyectos como diseñador.

No dar marcha atrás, sino parar.

¿Es un paréntesis para volver a presentar candidatas a reinas en el futuro?

Si, pero en la vida uno nunca sabe.

¿Cambia de rol? ¿Deja de ser diseñador para convertirse en director artístico?

El Daniel Pagés diseñador de Carnaval estará siempre ahí.

¿Vive con nervios esta nueva experiencia?

Si. Es un reto; no presumo de haber dirigido muchas galas de Carnaval. De hecho, creo que no lo he hecho en ningún otro sitio, aunque sí he formado parte de equipos, pero no como director. Son nervios buenos (se sonríe).

¿Quiénes son sus directores de referencia?

Hablando de Carnaval... creo que dirigir una gala de Carnaval no es como hacer una película o dirigir un musical que puedes entrar dentro de un género. Galas de Elección de la Reina delCarnaval hay una. No es como en el Cine, donde puedes elegir de Pedro Almodóvar a Alejandro Amenabar, que hay un gran abanico de posibilidades y son estilos totalmente distintos. El producto de la gala que conocemos hoy es la evolución del trabajo que han hecho todos los directores que han pasado. Azpilicueta aportó unas cosas, Juan Carlos Armas, Sergio García, Enrique Camacho... El resultado de la última gala de Enrique es el resultado de esas aportaciones que han hecho todos.

¿Cómo se va a reconocer el sello de Daniel Pagés en las galas infantil o de mayores?

Somos un equipo nuevo, también el concejal y el escenógrafo. La gente espera qué vamos a hacer, pero no es un año de volvernos demasiado locos a ver qué hacemos. La idea es escuchar todo lo que los diseñadores y los grupos nos han dicho. Llevamos ya tiempo caminando y hay cosas que ya están empezando a caminar. Es un año de tantear, de ver cómo funciona por dentro y cómo afrontar los cambios. La gala de la reina es una evolución. Tenemos una ideas para hacer.

¿Le da vértigo el reto, se siente preparado?

Me da vértigo.

¿Se ve dirigiendo la gala de elección de la reina adulta?

No, de la misma manera que no me veía dirigiendo las galas infantil y de los mayores hace 3 meses. Quiero tomarse las cosas con calma, hacer estros proyectos bien y si dentro de equis el camino sigue para dirigir una gala adulta... Pero de lejos es mi objetivo ni estoy pensando en eso, ni me lo planteo. Mi historia con el Carnaval es una casualidad. Era diseñador gráfico en Barcelona, con trabajos multimedia haciendo web y aplicaciones, y por casualidad me llamó la madre de una amiga y me pidió un boceto para hacer un traje de candidata a reina para el Carnaval de Los Llanos de Aridane, en 2008. Luego ya presenté en 2010 en Santa Cruz de Tenerife. Es cierto que para que algo se te ponga delante tiene que haber hecho algo para que eso pueda ocurrir. Yo diseñaba mis bocetos.

¿Echa de menos diseñar?

De momento, no. Pero sí que será raro... aunque llevo dos o tres años haciéndolo de forma más mecánica... estoy más tranquilo del jaleo de buscar una nave, ahora vendrán otros problemas.

¿Va a ser profeta en su tierra como diseñador en la gala?

Espero poder ayudar a los diseñadores y cumplir sus expectativas contigo, igual que con las murgas o cualquier otra modalidad. Es cierto que al ser diseñador conozco más o menos cuáles son las necesidades y qué es lo que quieren. Ya estoy empezando a hablar en tercera persona (dice extrañado). Sigo siendo diseñador aunque no ejerzo este año.

De haber ganado el título de reina del Carnaval 2023, ¿habría acertado ser director?

En febrero logré el título de reina infantil del Carnaval. Y voy a hacer la gala infantil en 2024. Lo hubiera decidido igual.

¿Cómo se van a repartir el trabajo, Jep Meléndez con la adulta; Pages con la infantil y la de mayores?

No, todos estamos haciendo todo, aunque es verdad que yo desarrollo más la gala de la infantil y los mayores y Jep, las otras dos, pero compartimos equipos y trabajamos juntos, con Yaiza Suárez haciendo los concurso, que también ella ha estado haciendo la gala de los mayores con Geni Afonso, y me ha dado un montón de claves y consejos y voy a tirar de ella a la hora de caminar. Tengo buenas ideas y gusto, pero me tiene que ayudar con los entresijos del Carnaval, con Jep, Yaiza...

¿El hecho de que Jep sea bailarín... hay que temer la gala de Rafael Amargo?

La gala Amargo es la gala más alejada que está delCarnaval. Que Jep sea bailarín no influye, sería como decir que como yo soy diseñador voy a hacer una gala como las de JuanCarlos Armas. No tiene nada que ver. Jep conoce el Carnaval de dentro; lleva muchos años y sabe cómo funcionan los grupos y el Carnaval en general, la gala, los directores técnicos, la seguridad en el recinto...

¿Será director por un año?

Acepté el reto de hacer este año las galas infantil y de mayores.Vamos a esperar a que termine y ver si me gusta la experiencia, si me compensa, si echo de menos diseñar, si quiero seguir haciendo trajes de reinas, si quiero seguir aprendiendo, avanzando, si quiero olvidarme del Carnaval o me voy a dar clases... Vivo el día a día. Llevo desde el 2010 siendo autónomo, siendo mi propio jefe y todavía tengo la posibilidad de elegir el trabajo que quiero hacer.

¿Hasta dónde deja trabajar Javier Caraballero y estas no serán una gala donde el concejal es el director a la sombra?

Nosotros estamos haciendo las galas que queremos nosotros, con total libertad a la hora de elegir presentadores, artistas, grupos...

¿Qué percepción quiere que tenga el público cuando acaben las galas ?

Quiero que cuando acabe la gala de los mayores digan: qué bien me lo pasé, ojalá hubiera otra mañana. Y en la infantil, que los niños se queden con mensajes positivos, que no sea una simple gala para elegir una reina.

¿Se llegó en algún momento ser el director de la gala infantil con Enrique Camacho?

Claro.El planteamiento inicial fue ese, le dijeron de hacer las galas infantil y de mayores con Enrique de director de la gala adulta. Cuando yo acepté la oferta del concejal ese era el planteamiento, luego hubo unas semanas de barbecho y se desingó a Jep. Enrique y yo hablamos de esto.

El hecho de que Daniel Pages no presente reina al igual que otros diseñadores que no participen... ¿le resta peso?

Si hay una ausencia, va a restar; si hay incorporaciones, van a sumar, con independencia de si yo voy a estar o no.