Renovación total en el Carnaval 2024. La nueva edición está de estrenos en su estructura tanto administrativa como artística, con Javier Caraballero como nuevo concejal de Fiestas y la repentina marcha de Guillermo Martínez, director gerente del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas de las dos últimas ediciones (2020-23), al Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Un añadido más, y que no es baladí en la estructura administrativa, la finalización de los trabajos desarrollados al frente del ente por Joaquín Castro Brunetto Teto, un aval de garantía jurídica que acaba su comisión de servicio y deja a Fiestas huérfano de ese ojo del amo que engorda al caballo y mima los resquicios legales.

En esta situación de interinidad, a falta de cubrir la gerencia/dirección en concurso a convocar en octubre, Javier Caraballero ha ido armando el puzzle artístico del Carnaval 2024 desde cero, y que se traduce en la designación de Jep Meléndez como sucesor de Enrique Camacho en la gala adulta, con el que estuvo trabajando como coreógrafo en tres ediciones; así como la apuesta por un valor de la casa: Daniel Pages, de diseñador a responsable artístico de las galas infantil y de mayores. Juntos, a cuatro manos, elaborarán su tarjeta de presentación, la inauguración del Carnaval de la Televisión que arranca el 12 de enero, en el que Jep y Pages compartirán la responsabilidad del espectáculo de presentación, no solo de ellos como directores del Carnaval, sino de las candidatas adultas, infantiles y de mayores en el pistoletazo de salida de la nueva edición de la fiesta de la máscara.

El cemento que compactará el trabajo de Jep Meléndez y Daniel Pages, el vértice de la dirección artística de grandes, jóvenes y niños, será Nareme Melián, el ilustrador que ganó el concurso del cartel anunciador del Carnaval 2018 y 2023 y que recibió la invitación de Caraballero para estrenarse como escenógrafo, autor del decorado que se instalará en el recinto ferial, en la misma ubicación que en las dos últimas ediciones de la era de Enrique Camacho, al estilo de los Premios Dial.

Cuando José Manuel Bermúdez pensó en Javier Caraballero para incluirlo en los puestos de salida en su lista electoral en la carrera a la Alcaldía el 28 de mayo dejaba clara su voluntad de dar un giro al frente de Fiestas. Cerró la etapa del predecesor Alfonso Cabello, ahora viceconsejero de Presidencia Gobierno canario, y dejó expedito a Caraballero, que se ha visto con vacantes sobrevenidas.

Así fue la negociación

La primera pieza de su puzzle artístico, la designación de Nareme Melián como escenógrafo, el 5 de agosto pasado. En paralelo, Caraballero avanzaba en la elaboración de su equipo artístico, en una apuesta que a priori intuía más sencilla y casi más de andar por casa y que a la postre la vida le ha deparado un artista de Broadway para dirigir la gala de Santa Cruz y tutelar el desarrollo de otro valor del Carnaval de Tenerife y Canarias llamado a más logros: Daniel Pages. Nada más tomar posesión del cargo como concejal de Fiestas, el primer objetivo de Caraballero era dar por zanjada la etapa de Camacho, con el que incluso trabajó como escenógrafo en el pasado. Más allá del gesto de cortesía de plantear la posible continuidad, los condicionantes impuestos por el nuevo concejales dejaban a las claras su verdadero interés por buscar aires nuevo. La oferta: dos años al frente de la gala adulta e inaugural y formar a su sucesor, para lo que se incluso se planteó el nombre de Daniel Pages. Finalmente, Camacho desestimó la oferta atendiendo a sus nuevos proyectos artísticos y Caraballero tenía vía libre para formar su equipo. En paralelo, reuniones del concejal con Elvis Sanfiel alimentaron la rumorología de la entrada del productor y presentador de televisión, pero nada más lejos de la realidad...

Con quien sí mantuvo alguna conversación Caraballero fue con Josué Quevedo, justo en el momento que Las Palmas daba por cerrada la etapa de Israel Reyes al frente de la dirección artística después de dieciocho años. Josué Quevedo jugó a dos bandas, tenía ante sí la posibilidad de cumplir su sueño realidad y dirigir el Carnaval de su tierra natal o asumir el reto de dar el salto de Maspalomas a Santa Cruz de Tenerife. Aceptar dirigir Las Palmas podría haber supuesto renunciar de forma implícita a ponerse algún día al frente de la gala chicharrera. Era el debate. Caraballero nunca dio seguridad, la concejala de Las Palmas apretó el acelerador y el diseñador de La Isleta se decantó por la fiesta de su tierra natal. No fue un jarro de agua fría para Caraballero, pero sí un contratiempo a sus alternativas iniciales, pues tenía otros candidatos, entre los que incluyo sondeó el director de Hollywood, Juan Carlos Fresnadillo, quien por compromisos profesionales declinó la invitación no sin desconsuelo. Por un momento parecía que todo estaba a la medida de que Daniel Pages fuera el director plenipotenciario del Carnaval 2024, pero Caraballero quería la solera y el ADN de la fiesta con un profesional curtido en la escena.

Alguien trajo al recuerdo a Jep Meléndez y el paso al frente que dio en la etapa de Gladis de León como concejala de Fiestas, cuando llenó de certeza la celebración de la gala justo en esos momentos propios de tensión.

A mitad de agosto, Caraballero echó mano del móvil y le trasladó la invitación a Jep Meléndez, quien por aquella época se encontraba en Portugal, y le pidió tiempo para pensarlo, no sin reconocer su sorpresa por la invitación; el propio concejal le planteó la idea de un equipo amplio, en el que el coreógrafo asumiría la gala adulta y Daniel Pages, la infantil y la de los mayores, lo cual no fue ningún problema. Días atrás, Caraballero reunió en Fiestas a los dos directores para poner en marcha el nuevo equipo artístico delCarnaval.

El concejal ha avanzado el desarrollo del escenario con Nareme Melián, quien ya ha dado forma al boceto del decorado que aunará las galas de unos y otros, y que acogerá los concursos que dirigirá Yaiza Suárez, hija de Geni Afonso y formada y curtida también en la etapa de Enrique Camacho, quien cierra su paso por elCarnaval santacrucero después de siete años; cabe recordar que en 2015 se estrenó como director artístico de la gala infantil –con JuanCarlos Armas, en la adulta, y Lucas Balboa, en la de mayores–.

Jep Meléndez

Jep Meléndez es coreógrafo y director artístico, así como percusionista corporal, bailarín de claqué y sand dance formado en escuelas de Barcelona y New York, hasta el punto de hacer escuela propia uniendo sus pasiones de danza y percusión, con lo que irrumpe en 1992 con Percusión Corporal.

Entre sus trabajos destacan Cambuyón, donde desarrolló la dirección artística, así como la coreográfica además de participar como intérprete; también dejó su impronta en el cuarto International Body Music Festival en San Francisco en 2011 que se estrenó un año después en Tenerife y Barcelona en 2012.

También ha participando en el Edinburgh Fringe Festival (2013) y The New Victory Theater (2015), en el off- Broadway de New York, Camut band (Bailarín principal) en los espectáculos Keatoniana, Tambors, La Vida es Ritmo y Kiting-Kitá. También ha liderado la compañía del espectáculo Pampidam de la compañía Mayumana.

Desde 2006 intensifica su faceta cercana a la coreografía y a la dirección, transitando como ayudante de dirección, coreógrafo y director artístico en diferentes proyectos y disciplinas artísticas: teatro, opera barroca, musicales, espectáculos infantiles, multimedia, como A pies y manos” , “à l’unisson”, “Body music see music, hear dance”, etc.

Su vínculo con el Carnaval comienza en 2009 en Maspalomas (Gran Canaria), donde asume la dirección artística y coreografía. En 2016, 2017 y 2019 se hace cargo de la coreografía del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En 2018 fue director artístico y coreográfico del Carnaval de Valverde 2018, y colaboró también con montaje coreográficas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2016. En 2022 se hace cargo de la dirección escénica del Festival Sabandeños, en las Fiestas del Cristo de San Cristóbal de La Laguna.

Daniel Pages

Daniel Pages (Los Llanos de Aridane, 1981) es Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas en La Universidad Pontificia de Salamanca y Máster en Diseño Multimedia en la Escuela Superior Elisava de Barcelona, compaginando su trabajo como diseñador con la dirección artística y fantasías en el Carnaval.

En 2008 y después de conseguir el premio Oro Nacional a la mejor campaña de marketing directo on-line, prepara su estreno como diseñador en elCarnaval de Santa Cruz de Tenerife, donde en 2011 presenta su primera reina obteniendo, junto con el diseñador Eduardo Martín, el título de soberana infantil. En 2012, da el salto a la gala adulta y logra una primera dama de honor. En 2014 y 2016 consigue el título de reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, con McDonald’s y La Opinión de Tenerife, y en la edición de 2023 vuelve a conseguir la reina infantil, con McDonald’s.

La trayectoria de Pages es sinónimo de Carnaval y de trajes de reinas y diseños de calidad. Se ha encargado de la dirección artística de ferias de artesanía, eventos de moda y deportivos –como el Campeonato Mundial de Kickboxing– o pasarelas en las que han participado diseñadores de reconocimiento mundialmente como Amato o el diseñador portugués de fama mundial João Rolo.