La Ni Fú-Ni Fá afronta este viernes unas elecciones tan reñidas como vitales para su futuro

La Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá, la murga madre de Canarias, se enfrenta este viernes a unas elecciones decisivas que marcarán el devenir de los próximos cuatro años. Atrás queda el mandato de Cristóbal Reyes, el presidente del último mandato que, entre los logros principales, consiguió pacificar la sociedad y evitó pasar a la historia como el máximo responsable de la institución que fundara Enrique González Bethencourt en 1960 que cerró la institución del Carnaval de Tenerife.

El presidente saliente tomó el relevo a Carlos Fumero en un momento de debilidad, en una situación de descrédito, sin identidad ni la admiración de la que gozó en el pasado, cuando la Ni Fú-Ni Fá era sinónimo de Enrique González, que falleciera el 13 de mayo de 2010. Ese fue el punto de inflexión que vino marcado por qué hacer con la sociedad, que se debatía entre quienes eran, o son, partidarios de dejar a la Afilarmónica como una fundación y cerrar el capítulo de actuaciones para evitar arrastrar su nombre y trayectoria, o pelear por seguir dando la murga.

Fue en ese momento cuando asumió la presidencia Cristóbal Reyes, de 55 años en la actualidad, que 'mamó' murga de la mano de su padre en la época de Enrique González, hasta que se sumó a la fila desde el año 2001; fueron trece años adoctrinado no solo por 'El Maestro', sino que militó en las directivas primero de Eliseo Carrillo y luego de Carlos Fumero, hasta que decidió la alternativa.

El errante devenir de la afilarmónica se topó desde 2012 a 2017 con José Antonio González 'El Flaco' de Singuangos, que supuso la tabla de salvación y la garantía de supervivencia, y con calidad, para la institución, como quedó acreditado. Eso sí, su presencia en la sociedad no era del agrado de los más puristas de la Ni Fú-Ni Fá, lo que provocó su marcha alimentada por los detractores de la murga que se hacía escuchar, con calidad de voces y letras, y pretendían subsistir.

La salida de El Flaco abocó desde hace siete años a la desaparición a la murga madre de Canarias, más preocupada por subsistir y vivir de las rentas que ganar adeptos y la admiración del público por méritos propios en la 'era postEnrique'.

Cristóbal Reyes decide dar el paso de optar a la presidencia en un momento de máxima inestabilidad y logra un frente común con el responsable de la sociedad que más tiempo ha estado al frente de ella, Eliseo Carrillo. Tampoco les convenció el director de transición que sucedió a José Antonio González y Cristóbal afrontaba cuatro años con la incertidumbre de apaciguar los ánimos de las dos familias que existían en la sociedad y, sobre todo, con la mirada puesta en garantizar el futuro de la Fufa al menos durante cuatro años.

Inicialmente Cristóbal Reyes se planteó repescar a José Antonio González, no sin la oposición de Eliseo Carrillo, que incluso llegó a buscar el concurso de un incondicional de Enrique González y de la sociedad, Ulises Noda, quien finalmente desestimó la posibilidad de 'pintarse la cara'. Cristóbal Reyes volvió a plantear ir al encuentro de 'El Flaco' como tabla de salvación, lo que llevó a Eliseo Carrillo a la sorprendente decisión de dar un paso al frente y asumir el mismo la dirección, como así ha sido los dos últimos carnavales. Cristóbal, de presidente, y Eliseo Carrillo, vicepresidente y director. El primer año con Fran 'Margarito' como apoyo musical, el segundo, en solitario, rescatando su cuatro y sacando de forma más que discreta la murga, con 'letras prestadas'.

El pasado marzo, cuando se celebró la junta directiva que coincidía con el fin del mandato, Cristóbal Reyes anunció que llegaba a término su labor y que no era su intención de presentarse a la reelección, dándose por satisfecho con haber celebrado el sesenta aniversario de la Afilarmónica, máxime tras la situación de debilidad en la que la cogió, con el añadido de haber rematado las obras en la planta alta de la sede de la calle de La Noria y la renovación total de la planta de acceso, en ambos casos ejecutadas por el área de Patrimonio del Ayuntamiento. Y sobre todo, dos añadidos no baladís para el presidente saliente: haber recibido la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias en 2023 y haber rendido homenaje a Antonio Toledo, el único fundador vivo de la Ni Fú-Ni Fá, y a Juan Viñas Alonso, el gerente más longevo en el cargo y por edad al frente del Organismo Autónomo de Fiestas, a quienes rindió tributo llevando la murga a sus casas para que los visitaran y les cantaran en la puerta. Y esa satisfacción le acompañará de por vida a Cristóbal Reyes.

Dos candidatos a la Presidencia

El pasado 17 de marzo, cuatro días después de que se cumpliera el catorce aniversario del fallecimiento del maestro, se anunciaron formalmente las dos candidaturas que optan a la presidencia de la sociedad, en unas elecciones convocadas para este viernes desde las 17:00 a las 21:00 horas: Cándido Moreno, que tiene el aval de Eliseo Carrillo y por tanto se le identifica como continuidad de la directiva saliente, y Jesús Rodríguez 'El Hermanazo', a quien se le vincula a José Antonio González, por haber abandonado la Ni Fú-Ni Fá en 2017, cuando se marchó 'El Flaco, para acompañarlo en sus proyectos musicales, primero en Valbanera y luego en el Rebumbio, así como en la rondalla Peña del Lunes, en los últimos dos años.

Cándido Moreno, uno de los dos aspirantes a presidir la Ni Fú-Ni Fá. / El Día

Cándido Moreno, un experto gerente de empresas nacido en Gran Canaria

Cándido Moreno asegura que está vinculado a la murga desde hace catorce años, cuando comenzó a salir en el grupo de las gitanas, y participa como componente desde hace siete. Nacido en La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, podría convertirse en el primer presidente 'canarión' de la Afilarmónica precisamente que fundara Enrique González e hiciera valer hasta la saciedad su 'por y para Tenerife'. El propio Cándido Moreno recuerda que lleva treinta años en Tenerife, casado y padre de dos hijos, donde se ha dedicado a la gerencia de empresas.

Cándido Moreno, uno de los dos aspirantes a la presidencia de la Ni Fú-Ni Fá. / El Día

A diferencia del otro aspirante a la presidencia, Jesús Rodríguez, descartó presentar programa electoral, porque entiende que ni lo necesita ni había tiempo material para presentarlo, pues decidió dar el paso a las puertas de que se cerrara el plazo de admisión de candidaturas.

Fue el año pasado cuando un socio-propietario propuso a la directiva que se le otorgara tal reconocimiento que lo faculta a optar a la presidencia, como así ocurrió en la última asamblea, cuando se convocaron elecciones en la sociedad hace un mes.

Si este viernes gana las elecciones a la presidencia de la Fufa, la primera opción de Cándido Moreno como director de la murga es revalidar su confianza en Eliseo Carrillo.

Jesús Rodríguez, uno de los dos candidatos a la presidencia de la Ni Fú-Ni Fá, presenta su programa electoral. / Andrés Gutiérrez

Jesús Rodríguez, Carnaval en vena

La renovación en la Fufa la encarna Jesús Rodríguez, que se desmarca de la antigua directiva, no así de los responsables artísticos que han pasado por la murga, como Pedro Mengíbar, Ulises Noda, José Antonio González, Eusebio Cabrera, Raúl... a los que no dudará acudir a pedir ayuda si fuera necesario. No en balde se le vinculada a 'El Flaco', si bien no se dice de forma clara porque se ha vendido la leyenda negra entre los socios-propietarios que José Antonio González pretende el control de la sociedad a costa de los históricos.

Oír hablar a Jesús Rodríguez es contagiarse de Carnaval e ilusión. Es historia de un murguero que se estrenó en un grupo del barrio de Santa Clara, en 1969, cuando salieron Los Gualtrapa, que ni siquiera concursaron, pero que marcó su inicio en la fiesta. Entre 1977 y 1979 cambiaría las murgas por las comparsas, con Río Grande del Sur, de la mano de Esteban Reyes, Chago Ledesma, Jacky Romero... para luego recalar un año en Tamanacos. En 1982 se reencuentra en Ni Pico-Ni Corto, juto el año que la murga saca la adulta y deja atrás la infantil, cuando el concurso adulto tenía dos fases que concedía premios independientes y no había final. Una la ganó Chichiriviches y la otra, Mamelucos. Y al año siguiente la Ni Pico en la que militaba Jesús Rodríguez se alzó con el primero que le daba a la murga de don Abelardo y Domingo Ortega la condición de invitadas en la gala de la reina de la siguiente edición. Era la época en la que los concursos se celebraban en la plaza de toros.

Se marcha al cuartel, regresa y contrae matrimonio, lo que supone que abra un paréntesis en el Carnaval para reencontrarse en 1992 con sus amigos en la Fufa, una trayectoria que se prolonga hasta 2017, cuando vincula su futuro a 'El Flaco' y deja la Afilarmónica. Y hasta la fecha que opta a la presidencia.

Un momento de la presentación del programa electoral de Jesús Rodríguez. / Andrés Gutiérrez

'El Hermanazo', como se le conoce cariñosamente, sí ha presentado programa electoral: garantiza la continuidad de la familia que gestiona al cantina en la actualidad, defiende crear un museo en la Fufa que esté abierto, pueda ser visitado y se incluya en la ruta turística de Santa Cruz y el Cabildo, diagnostica el gran mal de la Afilarmónica, la falta de componentes, y aspira a conseguir que a las puerta de la sociedad haya una cola para entrar que llegue hasta La Concepción. “Lo mejor está por venir; por y para Tenerife”, reza en su lema. O fomentar la vida social en la Fufa, con un grupo folclórico, el regreso al festival de habaneras o fomentar la participación de los componentes en la Cofradía del Chicharro que custodia la Sardina.

Aunque evitó dar nombres de quiénes lo acompañarán en su directiva, si gana el viernes, asegura contar con un catedrático de la Universidad de La Laguna, un director de una entidad financiera y hasta un alto directivo de Sanidad del Gobierno de Canarias.

En la única referencia que hizo al otro aspirante a la presidencia, Jesús Rodríguez lamentó que componentes como Tomasito, con 20 años en la murga; Fernando, con 16, o Eduardo, con 14, no tengan la condición de socio-propietarios que hace un mes le acaba de reconocer la directiva saliente a quien aspira a suceder precisamente al presidente Cristóbal Reyes.

Más años que socios-propietarios

Más allá del prestigio y la solera que ha acompañado a la Ni Fú-Ni Fá durante sus sesenta años de historia, la realidad es que la Afilarmónica tiene más años que socios-propietarios, que son los que mandan en la institución, incluso más que los propios componentes, sin voto reconocido en las asambleas.

En la actualidad la institución tiene 37 socios-propietarios y el poder de ascendencia se le atribuye a Eliseo Carrillo, quien ha solicitado a algunos el apoyo expreso para Jesús Rodríguez, incluso con la posibilidad, como establecen los estatutos, de delegar el sufragio para no perder apoyos en las elecciones más reñidas que se recuerdan en los últimos años de esta sociedad.

El voto en blanco o la abstención podría favorecer el acceso a la presidencia de Jesús Rodríguez, quien trabaja por entusiasmar a los votantes con su programa que persigue recuperar la solera y el reconocimiento de la que disfrutó en el pasado la Ni Fú-Ni Fá.

El viernes la murga madre de Canarias se juega su futuro de cara a los próximos cuatro años.