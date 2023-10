Montero ‘paga’ la deuda a Canarias y acerca a CC a un posible ‘sí’ a Sánchez

Canarias tendrá transferidas en las próximas semanas la totalidad de las partidas que se recogieron en los presupuestos del Estado de este año y que el Gobierno regional venía reclamando desde el momento en que tomó posesión en julio pasado. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, repasaron este martes en una reunión en el ministerio la evolución de esos pagos pendientes y constataron que la mayor parte de ellos o se han realizado en las últimas semanas, o están ya en tramitación. Clavijo valoró por ello como “muy positiva” la reunión y admitió que con el “compromiso” de la ministra se había recuperado la “confianza” institucional entre ambos Ejecutivos, que a su vez le sirve a CC para “abrirse” a una negociación política con el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez: “Es un buen paso para negociar la investidura”, aseguró.

El presidente regional aseguró que la reunión había sido “de gobierno a gobierno” y que no se había hablado específicamente sobre el voto de la diputada de CC, Cristina Valido, a la investidura del candidato socialista, pero admitió en varias ocasiones que el objetivo de la formación nacionalista era la “agenda canaria” y que para ello estaba abierta al “diálogo y a la colaboración”. Sin llegar a precisar si un futuro acuerdo a ese respecto podría concretarse en un apoyo de CC a Sánchez pese a la “línea roja” que inicialmente suponía para esta formación la amnistía que el PSOE ha pactado con los independentistas catalanes, Clavijo no lo descartó implícitamente. El dirigente nacionalista canario considera en este sentido que la “confianza” recuperada en el Gobierno actual respecto a los compromisos presupuestarios de 2023 abre ahora la posibilidad de una negociación política con el PSOE para un “acuerdo de investidura o de legislatura” del que dependerá el voto de Valido.

“Cualquier tipo de acuerdo de futuro, que se tendrá que negociar y que se tendrán que abrir los espacios para ello, tendrá que estar fundamentado en una relación de confianza. Esas dudas quedan disipadas hoy”, afirmó Clavijo. Insistió en que “si se dan las circunstancias de poder hablar de investidura o de acuerdos de legislatura nosotros siempre hemos dicho que estamos abiertos, y este ha sido un buen paso”, al tiempo que resaltaba el hecho de que “en este caso ha quedado clara la voluntad de la ministra de cumplir porque es un compromiso del Gobierno de España con el Gobierno de Canarias”.

El presidente regional y líder de CC se movió en todo momento ante las preguntas de los periodistas en un terreno muy ambiguo sobre la posición de su formación política en relación con la investidura, pero transmitió claramente la impresión de que tras la reunión con Montero y los avances que se puedan producir en la negociación con el PSOE, la abstención ya no es lo máximo que le pueden ofrecer a Sánchez, como dijo Valido en su reunión del día 11 con el líder socialista y presidente en funciones, sino que incluso le pueden conceder el voto afirmativo, a pesar de la amnistía. Para Clavijo, la amnistía sigue siendo una “línea roja” en tanto que medida con la que CC no está de acuerdo y que no apoyará cuando se tramite en el Congreso, pero quizá no un impedimento para darle el ‘sí’ al candidato socialista a la presidencia. “La amnistía es una línea roja, pero nosotros seguimos estando con nuestra agenda canaria y en contra de la amnistía”, afirmó.

De hecho, el líder de CC evitó pronunciarse sobre la polémica reunión entre el ‘número tres’ del PSOE, Santos Cerdá, con el líder independentista Carles Puigdemont, y su significación política, y consideró ese contacto como uno más de los que se están produciendo para negociar la investidura. “No hago ninguna valoración de esa foto. Es obvio que todo el mundo está negociando y los partidos políticos tienen que hablar. Yo creo en el diálogo, en la posibilidad del entendimiento y en la búsqueda de acuerdos, pero creo también en las instituciones y en las leyes y en este caso en la Constitución”, afirmó.

A partir de ahí, dejó todo el campo abierto a lo que pudiera dar de sí una negociación entre CC y el PSOE, que se supone tiene que ser en los próximos días y en todo caso antes de la sesión de investidura que Sánchez quiere celebrar la próxima semana. “Si en los próximos días, ahora que se están acelerando los acuerdos, deciden llamar a nuestra diputada, será en ese marco en el que se podrá abrir una negociación y alcanzar algún acuerdo”, afirmó Clavijo, quien insistió en que “nosotros estamos donde siempre hemos estado, con Canarias”. “Tenemos una agenda canaria que es lo que nos ha marcado históricamente, y ya le dimos el apoyo en su momento a Pedro Sánchez cuando Podemos no se lo dio y hubo que repetir las elecciones”, recordó el dirigente de CC. “Siempre vamos a estar en la lealtad institucional en un nacionalismo constitucionalista y defendiendo a Canarias. Si hay intención (de negociar por parte del PSOE), imagino que abrirán un espacio de negociación, si no la hay porque ya tienen los votos, pues el día después también estamos dispuestos a colaborar siempre que Canarias salga beneficiada.

Recuperación de La Palma

Clavijo enfatizó en todo caso la importancia del resultado de la reunión con Montero, asegurando que “salimos satisfechos porque hemos podido chequear todas las partidas del 2023 y hemos visto cómo hay una cantidad importante ingresada y otras que están en transición”. Reconoció ingresos como las subvenciones al agua, los 50 millones para inmigración, y que se estaban desbloqueando en las últimas semanas el coste fijo del transporte de mercancía, la subvención para la gratuidad de las guaguas, y otras partidas relacionadas con las ayudas a La Palma, y que los “flecos” que quedan pendientes se están negociando ya entre las consejerías y los ministerios correspondientes.

También está en trámite de solucionar el traspaso de los 100 millones para la recuperación de La Palma, aunque en este caso se está valorando la mejor forma de hacer efectivo ese pago.

Tras explicar que esa partida está vinculada a convenios con los tres municipios afectados por el volcán y con el propio cabildo insular, aseguró que se estaba viendo la posibilidad de mantener esos convenios entre el Gobierno central y esas corporaciones, o bien hacerlo a través del Gobierno de Canarias. “Es un asunto que ha quedado para las próximas 48 horas, pero el tono ha sido muy cordial, muy colaborador y una voluntad clara de cumplir los acuerdos de 2023”, recalcó el presidente canario.