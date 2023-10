CC tantea con Montero el precio de su abstención a la investidura de Sánchez

El PSOE encara la recta final de las negociaciones con los grupos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que no tiene fecha aún, pero que se pretende abordar la próxima semana si nada se tuerce, o a más tardar la siguiente. Los socialistas, firmado ya el acuerdo con Sumar para reeditar el gobierno de coalición progresista, parecen tener avanzadas las que están llevando a cabo con los partidos independentistas catalanes, ERC y Junts per Cataluña, y confían en cerrarlas inmediatamente después con los otros posibles socios, PNV, Bildu y BNG. También aspira a atraer a Coalición Canaria a este grupo de apoyos aunque el voto de la diputada de esta formación, Cristina Valido, no sea necesario, y pese a que esta les avanzó ya el pasado día 11 que no votará a favor de la reelección de Sánchez, y que como mucho se abstendrá.

La amnistía para los procesados por el referéndum ilegal en Cataluña hace cinco años que el PSOE está negociando con los soberanistas catalanes es rechazada de plano por CC y constituye una línea roja para el apoyo a Sánchez, pero tanto el PSOE como la propia formación canaria quieren dejar una puerta abierta a la colaboración a lo largo de la legislatura. De hecho, los socialistas están convencidos de que finalmente podrán contar con el ‘sí’ de Valido a la reelección del ahora presidente en funciones. La agenda canaria que los nacionalistas han puesto sobre la mesa no será obstáculo, afirman en el PSOE. “La próxima semana habrá investidura de Pedro Sánchez con mayoría absoluta en primera votación, y muy probablemente con el apoyo de CC incluido”, se atreve a vaticinar un alto cargo de los socialistas canarios. Este es el marco en el que el líder de CC, Fernando Clavijo, a su vez presidente de Canarias, se entrevista este martes por la tarde en Madrid con la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, donde ambas partes tantearán el margen que tienen para abrir una negociación formal y alcanzar un acuerdo. De entrada, la reunión se presenta por ambas partes más como una negociación entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Hacienda para repasar las relaciones financieras entre ambas administraciones y, más concretamente, el pago que queda pendiente por parte del Estado a la comunidad autónoma de las partidas recogidas en los presupuestos de 2023. Pero los dos interlocutores abordan esta cuestión como una parte del proceso abierto sobre la investidura y las posiciones de CC a este respecto. Fuentes nacionalistas aseguran que sin un compromiso previo de Montero en relación con esos pagos no se abrirá una negociación política formal sobre la investidura, pero que si la ministra asume y da garantías sobre esas transferencias, la propia reunión de este martes podría producir ya la convocatoria de una reunión de los respectivos equipos negociadores entre nacionalistas canarios y socialistas. Cabe señalar en todo caso que Montero es quien ha asumido por parte del PSOE el peso de la negociación con CC, con el objetivo máximo de lograr su apoyo a Sánchez, pero dando por buena también la abstención como paso imprescindible para mantener la colaboración y contar con al voto de Valido para el futuro. Desde el PSOE se asegura que la agenda canaria puesta sobre la mesa por CC es asumible como punto de partida, pero que los nacionalistas no pueden poner el mismo precio a la abstención que al ‘sí’ a la investidura. Señalan en todo caso que la propia CC está interesada en mantener esa puerta abierta a un acuerdo de fondo sin que tengan que cerrarse ahora la totalidad de los puntos planteados de antemano. “Sin el pago de la deuda presupuestaria del 2023 del Estado con Canarias, no queda tampoco margen para la abstención”, aseguran fuentes de la formación nacionalista. ¿Quiere decir esto que CC va a mantenerse en la abstención incluso sin que haya un acuerdo político con el PSOE? Todo depende de lo que Montero responda este martes a Clavijo. De entrada, los nacionalistas siguen sin despejar por completo qué posición adoptarán y, aunque mantienen la abstención como punto de partida a día de hoy, no aclaran si esta es la definitiva. "A partir de ahí, entraremos en negociaciones y decidiremos, porque todos los días están pasando cosas, hay cuestiones que se han convertido en una prioridad para Canarias, como el tema de la inmigración y la acogida de menores migrantes no acompañados, que deben ser resueltos", señalan desde CC. Con todo, aseguran que la "a día de hoy seguimos pensando en la abstención y en que se den las condiciones para poder mantenerla y no vernos obligados a votar en contra". PSOE: “Saldrá bien” También en las filas socialistas distinguen entre una posición y otra por parte de CC a la hora de aceptar sus posiciones. “No pueden pretender que el precio sea el mismo y menos teniendo en cuenta que con las mismas condiciones apoyaron la investidura de Feijóo”, afirman fuentes del PSOE de las Islas, obviando que es la amnistía la causa del rechazo nacionalistas al apoyo a Sánchez. En todo caso, los socialistas aseguran que “la reunión entre Clavijo y Montero saldrá bien, y hay margen de tiempo y margen político para alcanzar un acuerdo de apoyo a la investidura”, insisten en el PSOE recordando que la militancia está convocada para una consulta interna el próximo sábado que certifique los pactos con el conjunto de partidos con los que se está negociando la investidura. Para los socialistas, la negociación con CC se configura en dos fases, la primera para aclarar las transferencias a Canarias pendientes de los actuales presupuestos estatales, en la que el Gobierno regional incluye las partidas que CC y el PSOE pactaron para el apoyo nacionalista a esas cuentas públicas (más de 200 millones de los que 100 se refieren al plan de reconstrucción de La Palma por los efectos del volcán), y una segunda en la que va todo el resto de la agenda canaria que CC ya arrancó al PP para apoyar la investidura de Feijóo. En este segundo apartado los nacionalistas avanzan que va a dar mucha más relevancia de la inicialmente prevista a los temas de inmigración como consecuencia de la crisis migratoria que vive Canarias desde el verano. Y eso pasa por arrancar al Estado un acuerdo para una modificación legal que establezca normativamente el reparto de los menores migrantes no acompañados por el conjunto del país. Considera CC en este sentido que en las últimas semanas se están dando pasos “apreciables” en algunos ministerios para abordar el fenómeno migratorio, pero que son “totalmente insuficientes” y que el acuerdo para la investidura deberá ir mucho más allá de lo hecho hasta ahora por el Ejecutivo, al que exige que se convierta en “política de Estado”. También hay interlocución en otras materias como Transición Ecológica por la cuestión energética, o Transportes, pero todavía muy lejos de los planteamientos expuestos por CC en la agenda canaria que pretende negociar.