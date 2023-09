"He querido escapar de este universo suicidándome". Es la desoladora confesión de un niño de Canarias tras expulsado del colegio donde estudiaba desde hace ocho años, según él, por padecer tener dislexia y TDA con hiperactividad". Según informa Radio Club Tenerife, el adolescente, que padece un trastorno por déficit de atención y un tourette leve, el joven ha escrito una carta tras sin la posibilidad de acudir al Colegio Británico de Gran Canaria.

Estos hechos fueron denunciados por la familia en el juzgado de primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria, al entender que supone una vulneración de los derechos fundamentales de estudiante, aunque según indica la emisora, el colegio privado argumenta carecer de recursos para atender sus necesidades como alumno con TDAH.

El problema radica que al suspender su matrícula "de un día para otro" el pasado 2 de junio, la familia no ha podido acceder a otro centro por lo que se encuentra sin escolarizar. Esta situación ha provocado en el niño pérdida de apetito, cambios de sueño y "una enorme tristeza", un estado anímico y emocional que ha reflejado en una carta que sirve de denuncia de la situación que está viviendo.

"El mundo es un asco" es una de las reflexiones del joven, que asegura que "no hay problema en ser diferente pero no creo que echar a alguien por esto sea lo correcto". "El TDA es una manera diferente de visionar el universo. Puede no ser perfecta, puede tener errores, puede no ser ideal para algunos, pero para mí es perfecta", reza la misiva.

El director del colegio afirma a la SER que no tiene un curriculo alternativo ni acceso a las recursos ni estructura de apoyo que ofrece la Administración pública. Mientras, la consejería de Educación afirma que el alumno tiene las puertas abiertas en un centro dependiente del Gobierno regional, incluso aunque se encuentre fuera del plazo de admisión.

Sin embargo, la familia indica que su deseo es que el estudiante concluya la Primaria en el mismo centro donde ha crecido, una tesis que avalan tanto el juez como la Fiscalía.