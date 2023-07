El candidato de NC al Congreso por Las Palmas Luis Campos ha advertido este jueves de que si su partido no está representado en el Cámara Baja en la próxima legislatura, la bonificación del 75 % que consiguió que se aplique al transporte de residentes en las islas "volará", desaparecerá.

Así lo ha asegurado Campos, quien ha subrayado que esta subvención a los desplazamientos en avión y barco de los residentes en Canarias, tanto los interinsulares como los nacionales, fue un logro de su compañero Pedro Quevedo como diputado en el Congreso que ha podido protegerse bajo el paraguas del Régimen Económico y Fiscal.

En la presentación del programa electoral de NC, en el que ha estado acompañado por el candidato de la formación al Senado por Gran Canaria Txema Santana, Campos ha subrayado que lo que se decide en las urnas el próximo 23 de julio "no es quién va a gobernar en Madrid, sino quiénes serán los 15 representantes de Canarias" en las Cortes Generales.

El aspirante de la formación canarista ha advertido de que los parlamentarios de las islas pertenecientes a partidos estatales suelen padecer el "síndrome de Iberia cuando llegan a Madrid", lo que se traduce en defender sus siglas por encima de los intereses de la región donde han sido elegidos, algo que, según ha dicho, no ocurre con los diputados de NC, a los que "todo el mundo conoce porque siempre han alzado la voz en favor de esta tierra, como ha hecho Pedro Quevedo".

A juicio de Luis Campos, la campaña electoral que comienza será tan polarizada como lo han sido las de los últimos años, si bien en esta ocasión el esfuerzo habrá de centrarse, a su juicio, en defender las libertades y derechos democráticos, "que están en juego", y desmontar las mentiras y bulos orquestados por la extrema derecha.

Con un programa electoral que incluye más de cien medidas, NC concurrirá a estos nuevos comicios generales para "defender a Canarias en Madrid y también la democracia que hasta ahora se daba por consolidada" y cuyos "derechos y libertades se están perdiendo en horas".

Desvinculación del REF

Además, incidirá en la necesidad de que Canarias consolide y avance en derechos conquistados, como la desvinculación del REF de los presupuestos generales del Estado, y consiga que se actualice el programa económico de ese fuero y que se consiga el establecimiento de una obligación de servicio público para los vuelos entre las islas y el resto de España, lo que permitirá establecer precios máximos y evitar las especulaciones.

Mantener el diferencial fiscal de Canarias y garantizar que en cada presupuesto estatal que las inversiones en las islas se sitúen en la media del país, además de asumir la competencia "efectiva, y no sesgada" de la gestión aeroportuaria y que los aeródromos isleños operen las 24 horas, además de la implicación del Estado en la financiación de la red ferroviaria del archipiélago son otras metas de NC.

Además, el partido que preside Román Rodríguez exigirá que Canarias esté representada en todos los ámbitos en los que se decidan cuestiones que afecten al archipiélago, también en materia migratoria, donde pedirá conocer los contenidos de los convenios que se firman con vecinos internacionales como Marruecos, ha recalcado Txema Santana, quien ha aludido también a los protocolos de salvamento que España mantiene con ese país.

El candidato al Senado por Gran Canaria ha asegurado que NC exigirá que se tenga una mayor comprensión con la realidad migratoria canaria, lo que se traduce en demandar derivaciones ágiles, sostenibles y transparentes de las personas que arriban en las islas en pateras y cayucos, de forma que no se repita el colapso que se registró a finales de 2020 "por la miopía del Estado, que tarda en abordar estas cuestiones", cuya solución pasa, ha dicho, por establecer "vías legales y seguras" para que no se sigan produciendo muertes en el mar.

Apoyar desde los presupuestos generales del Estado a las entidades que promuevan la canariedad y el dialecto canario y defender que el 40 % de los contenidos educativos que se imparten en las islas sean canarios son otros de los compromisos de Santana.

Cambio climático

Luis Campos, por su parte, ha abogado por un Estado plural y comprometido con la lucha contra el cambio climático, en el que se generalice la educación de cero a tres años y se apoye económicamente a las comunidades autónomas para que puedan reforzar la atención a la salud mental, sobre todo la de niños y adolescentes.

El candidato de NC al Congreso por Las Palmas también exigirá que no decaiga la financiación de la dependencia y que se sigan incrementando las pensiones, no de forma lineal, sino para reforzar las menores, las no contributivas, además de que se impulse un plan nacional de vivienda que promueva la construcción de vivienda de protección oficial y conceda ayudas al alquiler.

En este ámbito, NC plantea limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas y barrios populares de las islas y que se limite la compra de vivienda por parte de no residentes en el archipiélago para evitar que se siga especulando con ella.