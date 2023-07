NC echa mano de sus socios electorales para conseguir "una voz canarista de progreso" en Madrid

"Una alianza de abediencia exclusivamente canaria para evitar un trato injusto a las Islas en Madrid". Así se presentó esta mañana la candidatura capitaneada por Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC) de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Durante el acto, que tuvo lugar en la Plaza del Pilar Nuevo de la capital grancanaria, veinte fuerzas dejaron por escrito su compromiso de respaldar las papeletas canaristas, apoyos con los que el presidente de la formación, Román Rodríguez, espera alcanzar 50.000 votos y un diputado por Las Palmas.

El líder canarista aseguró que el voto a su formación es "doblemente útil". ¿Motivo? Garantiza la defensa del Archipiélago y de la democracia. De cara a los votantes nacionalistas indecisos, que no saben si tirar por NC o por Coalición Canaria en estos comicios, subrayó que la razón para introducir el sobre de NC en la urna es el "no rotundo por activa y por pasiva" de su partido a la extrema derecha. "Esto no lo han descartado los nacionalistas de derechas, que han pactado con Vox en Teguise", señaló Román.

Para el pacto electoral, NC ha echado mano de sus socios habituales para conseguir una "voz canariasta de progreso" en el Congreso y en el Senado. En Gran Canaria las marcas del sureste Roque Aguayro (RA) y Forum Drago (FD); las norteñas Juntos por Guía (JXG), Compromiso por Firgas (Comfir) y Bloque Nacionalista Rural (BNR); en el centro de la isla Asociación de Barrios (Asba), Alternativa por San Mateo (Axsm) y Agrupación de Electores por Tejeda (AET). Se suman también los partidos majoreros con los que NC concurrió el 28-M: Alternativa Local por Antigua (Alxan), Fuerteventura Avanza (F.A.) y Juntos por Pájara (JxP); así como los tinerfeñas de Ahora Tegueste, A’Gara y Agrupación Independiente de El Sauzal (Aisa). Los nuevos compañeros de viaje son los localistas de Unión Veguera (UV), Unidos por Betancuria (Upbe) y Primero Teguise, además de los insularistas grancanarios de Hablemos Ahora, Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) y el partido nacional Contigo.

El primero de la plancha por la provincia oriental a la Cámara Baja, Luis Campos, destacó que el 23-J se escoge a los 15 diputados que van a representar a Canarias en Madrid, no al presidente del Gobierno. Criticó a los aspirantes de los partidos nacionales por defender al Archipiélago "entre comillas" durante la campaña y luego "no abrir la boca" en favor de los isleños cuando son elegidos. "Tienen el síndrome de Iberia, dicen estar para velar por las Islas, pero cuando llegan al Congreso les dicen que deben votar desde un despacho en Madrid", aseguró el candidato.

A Campos la siguen en la lista al Parlamento Teodoro Sosa y Carmen Dolores Gámiz. Por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tras Ana María Orán va Jorge Alayón y Omaira Yesica Medina. Al Senado por Gran Canaria se presentan Txema Santana y Minerva Carmen Alonso; en Tenerife Odalys Padrón y Pedro Jonay Díaz; por Lanzarote Carmen Belén Machín; en Fuerteventura María de la Peña Armas; y Miguel Ángel Pulido por La Palma. A la Cámara Alta los canaristas no concurren en El Hierro y La Gomera.