Las grandes cifras para Canarias pendientes de transferir por el Estado

Las grandes cifras consignadas para Canarias en los presupuestos generales del Estado de 2023 aún están pendientes de ejecutar. O al menos lo estaban a 31 de marzo, es decir, al cierre del primer trimestre del año. Así lo pone de manifiesto el último informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno central y de todo su entramado de entidades y organismos dependientes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene así nueve meses por delante –de abril a diciembre– para movilizar en el Archipiélago 774,1 millones de euros, una parte como inversión directa y otra, la mayor, vía transferencias de capital, que es el capítulo presupuestario en que se consignan los dineros que se prevé enviar a otras instituciones –Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos– para que sean estas las que los inviertan. Todavía no han pasado del papel a la realidad, por ejemplo, los 410 millones para las carreteras de las Islas, los cien millones para el plan de recuperación de La Palma o los 50 para la atención de los menores inmigrantes –siempre, cabe insistir, con los datos oficiales de la ejecución del presupuesto a 31 de marzo–.

La IGAE está obligada por la Ley general presupuestaria a suministrar cada mes a las Cortes Generales los datos actualizados de la ejecución de las cuentas públicas estatales. Se trata de que los diputados, senadores y comisiones parlamentarias dispongan de información puntual sobre el ritmo al que la Administración general, los Ministerios, las empresas del Estado y los demás entes dependientes van cumpliendo la planificación presupuestaria. En otras palabras: información puntual sobre el ritmo del gasto y la inversión. No en vano, una cosa es el dinero que se consigna en los presupuestos y otra cosa es lo que en verdad se gasta o invierte. De nada sirve que el Ministerio de Hacienda anote en las cuentas equis millones de euros para una determinada obra o servicio si al cabo del año no ha transferido ni un solo euro o solo ha transferido la mitad –en este último caso se hablaría de un porcentaje de ejecución del 50%–. En definitiva, el informe de la IGAE es fundamental para la labor de fiscalización que deben ejercer el Congreso y el Senado, de forma especial, claro, para los grupos de la oposición.

De momento no se ha transferido nada de los 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza

Pues bien, los datos al cierre del primer trimestre muestran que aún están por ejecutarse o transferirse las principales partidas en favor de la región. En lo relacionado con las carreteras, de momento no se ha movilizado ni un solo euro de los 210 millones del convenio entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Tampoco de los 200 de la deuda que aún hoy se arrastra por los incumplimientos de anteriores convenios cuando el PP estaba en el Gobierno central. Y tampoco se ha transferido al Cabildo de La Palma el millón de euros para la mejora de la vía de acceso a las instalaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ni los cinco al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la metroguagua. En todos los casos, las obligaciones reconocidas netas –que es el apartado en que se anotan las cantidades que se han gastado en el ejercicio de manera efectiva– aún estaban a cero a 31 de marzo. Así que como suele ser habitual en los fondos para obra pública, seguramente habrá que esperar a la recta final del año para que se empiecen a ejecutar los dineros.

210

Millones de euros

La mayor partida de la que a 31 de marzo aún no se había ejecutado ni un euro es la del convenio de carreteras, que asciende a 210 millones de euros.

200

Millones

El informe de la Intervención del Estado muestra que al cierre del primer trimestre aún no se había movilizado cantidad alguna de los 200 millones de la deuda de carreteras.

150

Millones

De los 150 millones consignados en las cuentas estatales para la recuperación de La Palma (100) y la atención de los menores inmigrantes (50), tampoco se ha ejecutado nada.

No obstante, las obligaciones reconocidas netas también permanecen a cero en partidas que no corresponden a obras, al menos no en su totalidad. Es el caso, por ejemplo, de los cien millones de euros para el plan de recuperación de La Palma; de los 50 millones para la atención de los menores inmigrantes; de los 30 millones en favor de la Comunidad Autónoma para el programa de lucha contra la pobreza; o de los 11,41 consignados en distintas partidas para el Instituto de Astrofísica de Canarias. Finalizado el primer cuarto del año también están o estaban pendientes de ejecutar –pudieron haberse movilizado cantidades en los últimos 40 días– los 20 millones para invertir en la mejora del ciclo integral del agua, los 16,5 millones para el agua de riego y potabilizadoras o el millón para el transporte de residuos.

Tampoco se han movilizado los seis millones anotados para vivienda en la ‘isla bonita’

Hay también partidas no tan cuantiosas pero que igualmente siguen sin transferirse y/o ejecutarse. Por ejemplo, los 1,5 millones para la atención psicológica de los damnificados del volcán de La Palma, isla donde tampoco se han movilizado aún los seis millones de euros consignados de manera específica para vivienda.

Los números de la IGAE permiten así adelantar que no será hasta el segundo semestre cuando mejoren los bajísimos porcentajes de ejecución presupuestaria.