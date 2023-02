El secretario general nacional de Coalición Canaria (CC) y candidato a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, defendió ayer en Caracas que «todos los canarios y canarias tengan los mismos derechos vivan donde vivan» y recordó que «los canarios en Venezuela son tan canarios como los que vivimos en las Islas». En un acto que congregó en la capital venezolana a 800 canarios y descendientes, Clavijo se comprometió «a devolver a los canarios en el exterior las políticas cercenadas durante estos cuatro años con la excusa de la pandemia».

«Los nacionalistas canarios podemos mirar a los canarios en Venezuela, Argentina, Cuba o Uruguay a la cara porque nunca nos olvidamos de nuestra gente, siempre pudimos hacerlo mejor pero nunca los abandonamos, no cerramos centros sociosanitarios, cumplíamos con las ayudas cada año porque somos muy conscientes de lo que significan para los canarios que viven aquí y que, en muchos casos, esas ayudas son la diferencia entre vivir dignamente o no, entre tener oportunidades o no», remarcó Clavijo.

En un acto en la sede de la Hermandad Gallega en Caracas, el secretario ejecutivo de Migración de Coalición Canaria, José Téllez, incidió por su parte en el «abandono» del Gobierno a los canarios en el exterior, un abandono, aseguró, que «no se olvida con selfies ni con una gira de una semana por Cuba y Venezuela, aquí hay que venir a escuchar, a ver cómo están viviendo los canarios y qué necesitan. Eso es lo que siempre ha hecho CC y lo que volveremos a hacer a partir del próximo mes de mayo».

Téllez aseguró que el Gobierno socialista «dio lo peor a los canarios en el peor momento». «No es justificable que las ayudas lleguen tarde y mal, que se tengan aquí que buscar la vida para mantener los programas sociales para nuestra gente porque el dinero llega tarde y mal. Eso no es atender a la colectividad canaria», censuró.

Para el secretario ejecutivo de Migración «el problema de los canarios en el exterior no se resuelve con la promesa de más dinero a tres meses de las elecciones, eso es no respetar a los canarios que viven aquí, en Argentina, Uruguay o Cuba». El nacionalista palmero José Luis Perestelo lanzó un mensaje a los canarios en el exterior: «La Palma y Canarias no sería lo que es sin ustedes». De la misma forma, evidenció la «nefasta» gestión del Gobierno de Ángel Víctor Torres. «Este Gobierno ha gestionado las políticas para los canarios en el exterior de la misma forma que las ligadas a la erupción volcánica de La Palma, mal», sentenció.

Durante el encuentro se proyectó un mensaje de la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados y candidata al Parlamento de Canarias por Tenerife, Ana Oramas, que tuvo un mensaje de reconocimiento a quienes desde la distancia «también han construido y han hecho más Canarias». Por parte de los jóvenes, Manu Rodríguez, aseveró que «a los que hoy gobiernan en Canarias les ha quedado grande Canarias y Venezuela».

Ley Canaria de Emigración

Entre los compromisos de los nacionalistas canarios de cara a las elecciones locales y autonómicas del próximo 28 de mayo figura el impulso a la Ley Canaria de Emigración con el objetivo de «ordenar y establecer una herramienta que permita blindar el acceso a las ayudas, programas y acciones a desarrollar con la diáspora».

Otra de las prioridades de CC gira en torno al eje sociosanitario, reforzando los consultorios médicos; los centros de día y de acogida para los mayores, así como su asistencia y también para dependientes; la prestación de cobertura sanitaria para mayores de 65 años; los programas de emergencia en medicamentos, de emergencia en alimentación, así como, la intervención en la mejora de infraestructuras y reformas en el ámbito sociosanitario, y el impulso de programas de movilidad aparejado a los programas sociosanitarios.