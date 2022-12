Los cabildos esperan una subida del 4% de los viajeros de guaguas con el bono gratis

Los siete cabildos insulares y el Gobierno de Canarias han suscrito este jueves el protocolo para la puesta en marcha de la gratuidad de las guaguas y el tranvía (este último en el caso de Tenerife) a partir del próximo 1 de enero. La medida incrementará un 4% el número de viajeros, un aumento que se suma al 17% que ya había experimentado el servicio cuando a mediados de año entró en vigor el descuento del 50%.

Tanto el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, como los representantes de los cabildos hicieron hincapié en que no se trata de una gratuidad en sentido estricto, sino que en realidad será para los llamados viajeros recurrentes, es decir, para esas personas que tienen un bono de guagua de cualquier modalidad y lo usan con frecuencia. Estas personas suelen usar la tarjeta una media de entre 60 y 65 veces al mes, y para que en adelante les salga gratis solo tendrán que cumplir un mínimo de 15 viajes. Es decir, cuando al mes siguiente vayan a sacar su bono en la estación, se comprobará que efectivamente lo han usado al menos 15 veces; cumplido ese requisito, renovarán su tarjeta sin coste alguno.

De momento, los usuarios podrán seguir usando su actual bono (el bono joven, el bono sénior, el bono familias numerosas...) sin ningún problema, y este será el que se les renueve gratis cumpliendo ese mínimo de 15 viajes. No obstante, estos se irán cambiando al nuevo Bono Residente Canario, que es el que entra en vigor con la gratuidad del servicio, de aquí al próximo 28 de febrero, fecha en que todos los usuarios habrán ya migrado a la nueva tarjeta.

El consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y el propio Torres insistieron en que los primeros meses servirán para corregir lo que sea preciso en aras de que el servicio no pierda ni un ápice de calidad con la previsible masificación a partir del día 1. Los cabildos han hecho un esfuerzo en la incorporación de nuevo personal y el refuerzo y la reordenación de rutas, pero no será hasta el próximo 9 de enero, cuando de algún modo volverá la normalidad al día a día una vez transcurrido el período navideño, que podrá verse con precisión donde hay o no agujeros en la gestión.

«Haremos todos los esfuerzos para que sea un éxito», subyaró el presidente del Gobierno de Canarias, que recordó que el número de viajeros ya se había incrementado casi un 20% con la rebaja del precio de los bonos a la mitad, con lo que ahora se espera una subida digamos extra de otro 4%.