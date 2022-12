¿Quién podrá beneficiarse de la gratuidad del transporte público a partir del 1 de enero en la Isla de Tenerife? La respuesta es simple: cualquier usuario de guaguas o tranvía que realice más de 15 viajes mensuales y tenga un abono nominativo. Estos últimos existen en cuatro categorías: residente canario, joven, senior y personas con discapacidad.

«La logística y la metodología están completadas y solo resta firmar el protocolo con el Gobierno de Canarias». Lo asegura el consejero insular de Movilidad, Enrique Arriaga.

Arriaga defiende antes que nada a los conductores de las guaguas porque «hay una campaña malintencionada– la achaca a Coalición Canaria– que plantea que se va a implantar la gratuidad universal, algo que no es cierto porque el acuerdo con el estado establece que se reduce a quienes tienen bonificación y a los muiltiviajes». Insiste en que los chóferes «no pueden ser objeto el día 1 de enero de la protesta o la ira de aquellos que no se han enterado o no han querido hacerlo porque ellos dan la cara».

De ahí su propuesta de una campaña muy potente para explicar la situación. Por eso apela a «la responsabilidad de quienes no lo explican bien y lanzan bulos o argumentos con mala intención». El personal, insiste, «no lo merece». Valora su esfuerzo durante esto días «para dar respuesta y calidad con los medios tan justos que vamos a aumentar y mejorar con la incorporación de 120 guaguas, más 44 en 2024 y 100 conductores».

El consejero insular insiste en que «trayecto es un solo viaje aunque sea de una parada a otra de tranvía». No hay ida y vuelta ni un mínimo de distancia a recorrer. De Weyler a La Paz, por ejemplo, sería uno. «Si tiene 14 haga alguno más» recomienda Arriaga. Ese límite de 15 se establece con el Ministerio porque se considera frontera entre viajero frecuente y esporádico.

Con abono

Si actualmente se tiene un abono, simplemente hay que renovarlo mensualmente, no costará nada hacerlo. No hay cobro alguno para los usuarios a los que el Real Decreto del pasado mes de agosto pretende beneficiar.

Nuevo usuario

Si se es nuevo usuario resulta obligatorio abonar los costes de emisión de la tarjeta personalizada que es de 5 euros y el primer mes no se cobrará. Hay que validar siempre por varias razones, entre ellas tener derecho al seguro obligatorio en caso de accidente o cuantificar el número de viajes para optar a las subvenciones a los operadores. Los que quieran incorporarse, incluidos aquellos que pasen del bono monedero, el ten+, al mensual solo tienen que inscribirse a través de la web y al día siguiente dirigirse a cualquier oficina de venta para validar y recoger el bono nominativo con un coste de cinco euros.

Penalización

Si al mes siguiente no se ha cumplido con el mínimo de 15 viajes en todos los casos si se quiere renovar el abono se cobrará el importe del mismo, al precio de la rebaja actual del 50%. No será ya un viajero frecuente sino que pasa a esporádico.

Sin gratuidad

Hay dos líneas insulares que conservan el concepto de ruta turística y no entran en la gratuidad. Se trata de las que van al Teide y a Teno que no están beneficiadas por la gratuidad y seguirán siendo de pago.