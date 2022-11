La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el de la Presidencia, Félix Bolaños, aceptan dar entrada a las nueve principales enmiendas –de un total de 170– planteadas por Ana Oramas y María Fernández, las dos diputadas que CC tiene en el Congreso. Desde el 1 de enero, las guaguas y el tranvía serán gratuitos en el Archipiélago del mismo modo que ocurre con los trenes de cercanías y media distancia en la Península.

Además, el Gobierno central ha aceptado revisar los costes tipo que marcan las cuantías de las subvenciones al transporte de mercancías, pondrá en marcha un plan específico para impulsar la economía palmera tras la erupción volcánica –con descuentos en el IRPF para los ciudadanos– y recupera los 10 millones de euros de ayuda al sector platanero que habían desaparecido en el proyecto entregado a las Cortes.

Las ayudas decretadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el transporte de viajeros para paliar el golpe que la inflación ha supuesto para las economías domésticas dio pie a fuertes encontronazos entre el Gobierno de Ángel Víctor Torres y los grupos de la oposición, especialmente Coalición. Mientras en la Península los usuarios del tren de cercanías –trabajadores y estudiantes en su mayoría– viajan gratis, en las Islas, donde no existe el ferrocarril, los canarios que realizan desplazamientos de idéntica naturaleza solo disfrutan de un descuento del 50%.

Pedro Sánchez se mantuvo inalterable durante sus vacaciones en Lanzarote, a pesar de las demandas que le llegaban desde su propio partido en el Archipiélago. El jefe del Ejecutivo consideró más útil mantener esa polémica viva y recoger velas cuando la rentabilidad pudiera ser mayor; por ejemplo, para la aprobación de las cuentas del próximo ejercicio y apagar ahora ese fuego. Por el camino, Torres y los suyos han tenido que sortear los ataques de la oposición en el Parlamento regional explicando que en la España peninsular no todos los ciudadanos utilizan el tren para sus desplazamientos diarios y allí las guaguas están subvencionadas solo al 30%, frente al 50% de reducción en Canarias.

Además de atender esa demanda, que costará alrededor de 50 millones de euros, María Jesús Montero se ha comprometido a revisar unos costes tipo que se mantenían inalterables desde 2019, es decir, no contemplaban todo lo que se han encarecido desde entonces. Como es sobre esa tabla de precios sobre la que se aplican las subvenciones, el transporte de mercancías –marítimo y aéreo–, bonificado al 100% en las Islas, estaba suponiendo realmente un sobrecoste para las empresas importadores y exportadoras derivado de incrementos de hasta el 300% en el precio de los fletes por el alza del petróleo.

Las enmiendas que los nacionalistas presentaron a las cuentas incluyen también un capítulo específico para la recuperación de La Palma tras el duro golpe que supuso la erupción del volcán Cumbre Vieja el pasado año. Las demandas pasan por constituir un fondo de 800 millones en cuatro años (200 por ejercicio) para la reconstrucción de La Palma por los efectos del volcán y una bonificación fiscal del 60% en el IRPF para los residentes en esa isla. También en este caso, las pretensiones de Coalición Canaria han contado con el respaldo del Ejecutivo central.

El acuerdo alcanzado entre socialistas y nacionalistas supone un incremento de 275 millones de euros para el Archipiélago entre las nueve partidas sometidas a negociación. Ese era el coste de que las dos diputadas nacionalistas canarias transformen en un sí su abstención del pasado 27 de octubre, cuando se debatieron las enmiendas de devolución planteadas por varios grupos de la oposición al Gobierno de Sánchez.

En la mañana de hoy, el secretario general de la formación nacionalista, Fernando Clavijo, dará más datos en torno a la negociación y las mejoras que el Ejecutivo central ha admitido introducir en los presupuestos para 2023. Lo hará en la sede de su partido de la capital tinerfeña y en compañía de Oramas y Fernández. Además, desvelará la hoja de ruta a seguir desde este momento, ya que la negociación continúa abierta y los nacionalistas aspiran a lograr una suma mucho mayor; solo las 40 enmiendas principales suman 880 millones de euros.

Mayo en el horizonte

Pedro Sánchez necesita cada voto susceptible de ser captado. Incluso dentro de la propia Coalición Canaria no faltan quienes daban por descontado que el presidente español afrontará el último año de la legislatura con un presupuesto prorrogado. Sin embargo, la capacidad de negociación del Gobierno central no está ya en duda, y cada vez aparece como una posibilidad más cierta que 2023 tenga unas cuentas propias. En el horizonte, aparecen los comicios autonómicos, insulares y locales del próximo mes de mayo, cuando de nuevo en el Archipiélago habrá que echar mano de la calculadora para conocer las posibilidades de formar gobierno. En ese contexto, ni para socialistas ni para nacionalistas aparece como una solución inteligente cerrarse puertas. Más cuando se descuenta un descenso de Podemos y, sobre todo en los últimos meses, no han faltado las tiranteces entre el PSOE y sus principales socios actuales, la Nueva Canarias de Román Rodríguez.