La comunidad saharaui en Canarias, a través de su portavoz en Tenerife, Sukaina Ndiaye, ha expresado este jueves su indignación ante el giro "injusto" e "intolerable" del Gobierno español respecto a este conflicto, y al presidente Pedro Sánchez le ha advertido: "no somos mercancía". Ndiaye, respaldada por Handi Mansor, delegado del Frente Polisario en Canarias, y Conchi Reyes, directiva de la Plataforma Canaria de Apoyo al Pueblo Saharaui (Acaps), en la presentación de las concentraciones de protesta convocadas este sábado en el archipiélago, ha indicado que su comunidad está "indignada".

"Sentimos sorpresa, asombro. No lo esperábamos. Creíamos que habíamos pasado esta barrera hace 45 años", ha dicho Ndiaye sobre la carta de Sánchez al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que avala la propuesta de una autonomía para el Sahara Occidental bajo la órbita de Rabat como "la base más seria, creíble y realista" para poner fin al conflicto.

"Que tenga muy bien claro que decidimos por nosotros. No en nuestro nombre para seguir negociando con Marruecos", ha clamado la portavoz de la comunidad en Tenerife, quien ha añadido que "no somos súbditos de Marruecos ni lo seremos nunca. Aunque no quede un solo saharaui", advierte y le ha pedido a Pedro Sánchez "la misma visión que tiene para el pueblo ucraniano, que nos parece del diez y aplaudimos ese entusiasmo y acogimiento", pero "que lo haga con la población saharaui y la población migrante".

Sukaina Ndiaye ha planteado si el presidente "sería capaz de ofrecer a Canarias o a Ceuta y Melilla" con tal de restablecer las relaciones diplomáticas con Marruecos, algo que pone en tela de juicio. Es más, ha planteado que "si los saharauis fuéramos un precio para algo positivo para España lo pensaríamos, pero no ha hecho nada que sea beneficioso ni garantice la estabilidad en España. Sigue habiendo lo mismo. La amenaza de invadir Ceuta y Melilla y Canarias y a las costas andaluzas sigue ahí. Y Marruecos seguirá haciendo sus chantajes", ha pronosticado.

Ndiaye cree que eso que se conoce como 'realpolitik' es "una hipocresía total, una forma de escudarse, de esconderse", opinión que comparte Handi Mansor, quien ha reclamado al Gobierno de España que "vuelva a su postura histórica: la aplicación de las resoluciones de la ONU y apostar por la legalidad internacional".

"No le pedimos que haga lo que tiene que hacer como potencia administradora de iure (de derecho), sino que por lo menos se quede en el contexto del consejo de seguridad de la ONU para encontrar una solución intermedia, que no es ni la de Marruecos ni la del pueblo saharaui, sino un referéndum de autodeterminación", declara Mansor. Se trata, en definitiva, de darle al pueblo sahararui "las urnas" para que pueda decidir "lo que quiere ser en el futuro", añade.

Conchi Reyes ha expresado su preocupación porque la carta de Sánchez a Mohamed VI supondrá un "empoderamiento" a Marruecos, que se convencerá de que es "dueño" de los territorios ocupados y que tiene "el legítimo derecho para hacer lo que le venga en gana".

Por ejemplo, ha dicho la directiva de Acaps, intensificar su "violación de los derechos humanos" como la que sufre la activista saharaui Sultana Jaya, "que lleva casi un año secuestrada en su casa, recibiendo todo tipo de torturas e intimidaciones".

"Marruecos nunca necesitó alas para hacer daño al pueblo saharaui", ha terciado Sukaina Ndiaye, quien se ha preguntado cómo se puede "rechazar" y "repudiar" al presidente ruso, Vladimir Putin, y al mismo tiempo "ser cómplice de otro invasor", en alusión al rey alauí.

La presidenta de la comunidad saharaui en Tenerife ha agradecido la postura de todos los partidos políticos, incluido el PSOE, pues cree que todos en el Gobierno "se han desmarcado" de este giro salvo el presidente Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

De Albares ha señalado que le "indignan" sus palabras respecto a que "no van a dejar a los saharauis abandonados".

"Hubiera preferido que nos hubieran dejado abandonados y no hubiera sido cómplice de Marruecos. Sería capaz de pedir que sea cómplice de Trump antes que Marruecos, que lo conozco y sé de lo que está haciendo con su población. Lo que está haciendo con la inmigración es inhumano", ha aseverado la presidenta.