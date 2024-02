La historia de cómo un regalo fallido de San Valentín acabó con uno de los tiktokers más famosos rodeado de cientos de personas en Santa Cruz

“¿Viene alguien nadando para entregármelo a casa? Por favor, te lo pido, haz una oferta especial para Canarias”. Así se manifestaba en Tik Tok Damián Santos, tiktoker, tras no poder conseguir una caja con el bombón Sugar Papi, creado por el influencer gastronómico Peldanyos. Su vídeo se viralizó y consiguió que el resto de usuarios se volcara mencionando al creador de contenidos.

Sus ruegos fueron escuchados y Peldanyos le respondió, primero con un comentario y luego, públicamente, con otro vídeo en el que cogía un vuelo con destino Tenerife Sur y se trasladaba hasta la casa de Damián, para entregarle personalmente la caja con el dulce.

En el vídeo se le puede ver paseando con una maleta por lugares emblemáticos como la Plaza del Príncipe. En ella traía también otras treinta cajas para repartir en una quedada improvisada que tuvo lugar la tarde del lunes, 19 de febrero, en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife.

Una sorpresa que debió llegar a La Gomera

Damián Santos desvela, en conversación con EL DÍA, que la visita en realidad no fue del todo una sorpresa. “Pese a que era la intención de Sergio (Peldanyos), en la actualidad, vivo en la Gomera y él ya tenía billetes para la isla capitalina”, reconoce. La confusión se debe a que mencionó Santa Cruz de Tenerife en el vídeo.

Final feliz. “Mi novia también pudo probar el bombón y, además, conocer a Peldanyos”, desvela. Comenta que el influencer es igual fuera de cámaras que en redes, desde que pasó a recogerlo al aeropuerto, hasta que comieron juntos en un conocido restaurante de la Isla. Además del vídeo del bombón, pudo verlo crear otro contenido gastronómico en directo.

Damián junto a su novia disfrutando del regalo de Peldanyos / El Día

Defiende que para él, “el bombón no es únicamente un bombón, sino una experiencia”. Es un juego, tiene varias partes y además, añade, está muy bueno. “Sin duda, los veinte euros de su precio valen la pena”.

Siempre hay alguien que tiene que dar el primer paso, pero para Damián, el apoyo de otros usuarios fue la clave. “La impotencia de la población del Archipiélago con el tema de los envíos fue la que impulsó todo este movimiento”, concluye.

Problemas con envíos, una de las quejas más recurrentes de los canarios

“El envío a Canarias es muy caro. No me la puedo jugar a hacer envíos tan lejos por la calidad del producto”, así se justificaba Peldanyos en relación a las quejas del vídeo de Damián. Más allá de lo anecdótico, la historia del bombón refleja uno de los principales problemas para la población canaria: las dificultades de transporte por la condición de insularidad. La realidad es que seis de cada diez webs no aceptan pedidos desde las Islas.

“Espero que no os pongáis celosos en el resto de islas, pero no habéis tenido un líder con tanto impacto en redes”, bromeaba el influencer. Además, detalló que antes de cobrar veinte euros por el envío, había preferido gastarse 200 en un billete y repartirlos él mismo. En un tono más serio, concluyó el vídeo explicando que no le parecía justo cobrar más caro por un producto que, de seguro, llegaría con más incidencias. Los paquetes a Canarias cuestan hasta tres veces más que a la Península.