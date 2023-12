Las mañanas de Navidad abriendo regalos de Papá Noel son cada vez más frecuentes en Canarias. La tradición de Santa Claus se ha ido instalando en las Islas de tal manera que incluso se realizan ya hasta cabalgatas en algunos puntos del Archipiélago.

Claro que esta tradición va inevitablemente acompañada de memes. O de historias en redes sociales que pueden ser verdades como un templo o chistes enmascarando situaciones que podrían ser ciertas.

Y si no que se lo digan a Dando Chola, el popular perfil de redes sociales en Tenerife que no pierde la oportunidad de dar su particular versión de la actualidad con post generalmente cargados de humor y sátira.

Navidad no se iba a escapar. Es más, durante los últimos días ha estado especialmente inspirado y no ha parado de lanzar memes, chistes y comentarios divertidos.

Que yo lo que pedí fue una entrada pal derbi... ¡¡UNA ENTRADA PAL DERBI!! pic.twitter.com/7tz2qbDfYZ — DandocholA (@dandochola) 25 de diciembre de 2023

"Peor que un Lego"

El último de ellos fue este mismo martes a través de un mensaje en el que relató una escena que puede ser perfectamente real acerca del regalo de Papá Noel.

"Si no tienen ni idea de pesca, no dejen que sus hijos pidan una caña de pescar", refleja el tuit de Dando Chola en el que avisa de que a veces los regalos para los más pequeños se convierten en una tortura para los padres y madres.

"Es peor que un Lego de 50.000 piezas", añade antes de concluir que: "Hay que estudiar un postgrado para entender el funcionamiento combinado del carrete, y magisterio para poder explicárselo al chiquillo...".

Y es que se trata de un momento que bien podría repetirse en muchos hogares de las Islas en la mañana del próximo 6 de enero, cuando los Reyes Magos empiecen a dejar juguetes o cualquier otro tipo de regalo que hay que montar...