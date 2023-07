La influencer y periodista Marta Riesco ha hecho saltar las alarmas sobre sus conocimientos geográficos al subir una de sus últimas stories en Instagram, que tienen como protagonista a la isla de Tenerife.

Y es que la joven, que nunca ha viajado a Canarias, parece que no lleva bien lo de las distancias, ya que se ha asombrado al descubrir lo que dura un vuelo entre la Península y el Archipiélago.

"Yo me creía que a Tenerife, que no he ido a mi vida a Tenerife, eran 20 minutos, en plan Tenerife está aquí al lado, esto es España", exponía la influencer a sus seguidores en su perfil de Instagram.

Pero no ha quedado ahí la cosa, la exreportera de Telecinco asegura que estuvo a punto de cancelar su viaje a Tenerife y sustituirlo por otro destino como Valencia, donde puede ir en coche.

En su vídeo, la influencer deja claro su asombro por las distancias entre Canarias y Península y también aclara que su shock viene por su miedo a volar. "Todos sabéis que lo que más miedo me da en esta vida es no tener puesto el eyeliner cuando voy a la calle y el avión". Pero "ser influencer también tiene esto, que hay que coger aviones", lamenta.

Parece extraño que una persona joven como Marta Riesco y que ha estudiado una carrera no sepa que un vuelo entre Tenerife y Madrid pueda durar más de 20 minutos, cuando incluso un vuelo entre la capital española y cualquier ciudad andaluza puede durar más, por lo que ha hecho saltar las sospecha de que este vídeo sea una táctica para generar interacciones en redes sociales.

Revuelo en redes

Conociendo el mundo de las redes sociales, era de esperar que este polémico vídeo generase reacciones para todos los gustos. Y así ha sido. El usuario de Twitter @Valentinguanche ha sido uno de los que han tirado de humor para comentar el 'descubrimiento' de la periodista. "Pregunto: ¿De dónde sale esta chica? ¿No fue al colegio? ¿Vivía en una cueva? En fin, es tan absurdo que siendo española se haya enterado ahora que Tenerife no está a 20 minutos de la Península, que creo que debe ser una broma lo que dice".

Chico en serio, no conozco a nadie canario que pueda pensar que desde Canarias a cualquier punto de la paninsula Ibérica o las islas Baleares puedas llegar en media hora de avión😳

A nadie y está que es influencer pensaba que llegaría en 20 minutos aquí 🤦‍♂️



Toleta eh? — Valen Guanche  (@Valentinguanche) 14 de julio de 2023

Otro usuario, @Caza_Hunters, plantea con mucho humor: "Marta Riesco ha descubierto hoy que las Canarias están un poco más lejos de lo ella pensaba. Si un vuelo Madrid-Málaga son 1h 15min, pues a Tenerife serán 20 minutos. Lógica de influencer. Según sales de Toledo a mano derecha te encuentras el Océano Atlántico con sus islas y todo".