El cliente siempre tiene la razón, leemos o escuchamos algunas veces. La realidad es que el cliente tiene la razón cuando la tiene, ni más ni menos. Que el cliente merezca respeto y un buen trato no significa que todo lo que pida sea razonable o que haya que darle todo aquello que salga de su boca. Y como muestra, este cliente.

En un restaurante de León apareció este usuario que terminó escribiendo una reseña en Tripadvisor. Una crítica que no olvidarán los dueños del establecimiento por lo surrealista de la misma. La reseña comienza comentando lo ilusionado que estaba de acudir a dicho local pero todo se tornó raro inmediatamente.

Nada más asegurar las altas expectativas que tenía, el usuario comentó que tuvo que lamentar la presencia de un señor pidiendo dinero a la entrada del restaurante. Sin embargo, a mitad del texto, la opinión del autor toma un giro inesperado.

La reseña relata la experiencia del cliente dentro del restaurante y su deseo de que se le proporcionaran platos y cubiertos de color azul, ya que, según él, este color lo relaja. "Después cuando nos sentamos les pedí por favor que me trajeran los platos y cubiertos de color azul porque el azul me relaja", escribe el autor.

Hay colores y colores

Esta petición resulta sumamente extraña, ya que los restaurantes generalmente no tienen una amplia gama de colores para elegir en su vajilla, y mucho menos una opción personalizada para cada cliente. Algo normal debido a que los cubiertos verdes no hacen que la comida sepa mejor que los rojos. Aunque quizás con los azules...

A pesar de la inusual petición del cliente, la comida del restaurante le pareció bastante buena. Sin embargo, el autor vuelve a criticar el establecimiento, esta vez por la elección de uniformes de los camareros: "La comida estaba bastante bien la verdad, aunque he de decir que no me gustó nada que los camareros llevaran uniformes negros".

Desde luego cada persona es un mundo y cada uno tiene sus rarezas y excentricidades. Sin embargo, nos engañaríamos si no asegurásemos que estamos ante una de las reseñas más raras que hemos podido encontrar en la web de críticas turísticas Tripadvisor.