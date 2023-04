Aunque cada persona tiene gustos muy particulares y todos somos diferentes en este aspecto, a veces sorprende como un mismo restaurante puede tener reseñas tan diversas. En este artículo presentamos a un turista que escribió una crítica durísima sobre un restaurante de Fuerteventura.

"Para empezar, una fatal bienvenida y encima después te tratan como a ganado", asegura el cliente en una reseña de Tripadvisor llamada "Mediocre". Pero sin duda lo que más le sorprendió es que después de todo eso le cobrasen "como en la Casa Real". Pero esto no queda ahí, o eso asegura el turista.

"Si buscas la esencia de Fuerteventura o sus precios normales, huye y no mires atrás", aconseja a continuación. "Hospitalidad cero, si no les apetece estar ahí que al menos no lo demuestren tanto de cara al cliente". Por último, reconoció que los precios son para "aprovecharse de los turistas".

Una reseña demasiado dura seguramente, y es que este restaurante está entre los mejor valorados de su zona en Fuerteventura. La mayoría de reseñas que recibe sin muy positivas y valoran en ellas tanto su buena comida como el buen trato de los camareros.

Como solemos decir, todos podemos tener un mal día tanto a la hora de elaborar un plato como en el propio trato al cliente. Aún así, nada serviría como excusa para tratar mal a un cliente. Aún así, uno nunca llega a saber el nivel de veracidad de una reseña online, lo que hace que sean peligrosas en según que manos.

Otras reseñas muy positivas

"Sencillamente excelente. Una mesita al borde de la playa, preciosas vistas, una gran amabilidad por parte del servicio y una comida perfecta, eso sí, abundante", comenta otro cliente. Sorprende que esta última reseña y la anterior hablen del mismo restaurante.

Casi todas las críticas positivas hacen referencia al buen trato recibido. "El servicio ha sido muy bueno, nos han recomendado perfectamente y el producto es de calidad y bien cocinado". ¿Tan mala fue realmente la experiencia del turista que escribió la reseña tan negativa con la que abrimos este texto?