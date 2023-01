A todos nos gusta ser bien recibidos y tratados en cualquier lugar al que vamos, sobre todo si este es un restaurante o un lugar en el que pagaremos por los servicios percibidos. Por otro lado, todos podemos tener un mal día. Quizás eso fue lo que sucedió en un restaurante de Tenerife.

"El camarero es un maleducado", comenta una usuaria tinerfeña en una reseña de TripAdvisor. "Nada más entrar nos corta el paso y nosotros educadamente le pedimos unos cortados para llevar (el coche se nos había estropeado cerca y teníamos que esperar a la grúa) cuál es nuestra sorpresa cuando nos dice que no nos da los cafés", explica la clienta.

Ante un problema, siempre esperamos que los demás nos ayuden, o por lo menos que no nos tiren tierra encima. "Nos quedamos descolocados, tuvimos que repetir la petición porque no entendíamos que se negara a servirnos un café y pensamos que no nos había entendido bien, (ya que no es español) pero nos volvió a decir que no de malas formas, como si le estuviésemos pidiendo dinero y no un servicio que supuestamente él oferta".

"Todo sin ninguna explicación o argumento para no darnos el café, simplemente dijo que no y nos giró, literalmente, la cara. No sé la razón, pero lo normal, es que si tiene justificación para negarnos el café, nos diga la razón de forma educada", parece algo entendible.

Además, la usuaria asegura que hubieran comido ahí tras solucionar el problema. "Nosotros tal y como pensábamos hacer una vez llegara la grúa que esperábamos, habríamos cenado allí sin problema o queja por no darnos los cafés pero...".

Sin embargo, el incidente hizo que cambiaran de opinión rápidamente. "Evidentemente, con esa actitud tan horrible, no pedimos absolutamente nada más y nos fuimos, así que no se como será la comida pero si el trato es así, prefiero quedarme sin saber cómo es".

Tal como comentamos anteriormente, un mal día lo puede tener cualquiera y no todas las jornadas se recibe a los clientes con la misma sonrisa pero nunca está de más tener un mínimo de empatía en ciertas situaciones.