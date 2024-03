Estados Unidos denuncia a Apple por monopolio ilegal de los teléfonos móviles

Duro varapalo para Apple. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este jueves una demanda en la que acusa al gigante tecnológico de haber creado un monopolio ilegal en el sector de los teléfonos inteligentes que excluye a la competencia, ahora la innovación y se traduce en precios más más altos para los consumidores.

La demanda alega que la empresa de la manzana mordida utiliza su control sobre el iPhone para lleva a cabo una conducta "amplia, sostenida e ilegal" de control abusivo del mercado de los 'smartphones'. El caso apunta al "jardón amurallado" de Apple, el ecosistema digital que ha construido en torno a su móvil insignia y otros productos populares como el iPad, el Mac y el Apple Watch para que puedan interconectarse bajo un mismo sistema operativo.

Ese modelo ha sido clave para hace de Apple una de las compañías más prósperas del mundo, con unos ingresos anuales de casi 400.000 millones de dólares y un valor de mercado de casi 2,7 billones de dólares. Tan solo Microsoft la supera, con una capitalización bursátil que supera los 3 billones gracias a su exitosa apuesta por la inteligencia artificial(IA) de la mano de OpenAI, creadora de ChatGPT.

Arma contra la competencia

Sin embargo, los reguladores antimonopolio consideran que el "jardín amurallado" es una arma de Apple para ahuyentar a la competencia y poner freno a la innovación de posibles rivales. Ese dominio del mercado le permite cobrar precios más altos a los consumidores. Por otro lado, Apple defiende su modelo y asegura que es indispensable para garantizar una mayor protección de la información personal de sus usuarios.

"Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas violan las leyes antimonopolio", ha denunciado el fiscal general Merrick Garland en un comunicado. "Alegamos que Apple ha mantenido un poder de monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes, no simplemente por mantenerse por delante de la competencia en los méritos, sino por violar la ley federal antimonopolio. Si no se le cuestiona, Apple sólo seguirá reforzando su monopolio".

Presión de Washington

La demanda contra Apple ha sido presentada ante un tribunal federal de Nueva Jersey, pero también ante un total de 16 fiscales generales estatales en EEUU. El caso se enmarca en la presión cada vez mayor de Washington para que se aplique la ley antimonopolio federal que tiene como misión poner fin a la concentración de poder de las grandes empresas, a los abusos anticompetitivos y para garantizar un mercado justo. El presidente estadounidense Joe Biden ha pedido al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio que apliquen enérgicamente esa normativa.

La noticia ha golpeado la valoración de Apple en los mercados. En el momento de la publicación de este artículo las acciones de la compañía dirigida por Tim Cook habían caído un 3,65%. A ello se le suma que Meta, Microsoft y X/Twitter se sumaron el miércoles a otra denuncia antimonopolio contra Apple interpuesta por el desarrollador de videojuegos Epic Games.