¡X estará en tu Smart TV! La nueva app de X para ver vídeos como nunca antes

X quiere entrar de lleno en los hogares de todo el mundo. ¿Cómo? La empresa de Elon Musk está trabajando en el diseño de una aplicación que permitirá ver vídeos y transmisiones en directo en las Smart TV. Pese a que se conocen pocos detalles sobre la nueva aplicación con la que se pretende revolucionar el mundo de las televisiones inteligentes, parece que X TV será similar al gigante YouTube.

"De la pequeña a la gran pantalla, X lo está cambiando todo. Pronto llevaremos contenidos atractivos y en tiempo real a tus televisores inteligentes con la aplicación X TV", anunció este martes la CEO de X, Linda Yaccarino, en la red social X. "Será tu compañero de viaje para disfrutar de una experiencia de entretenimiento envolvente y de alta calidad en una pantalla más grande", continuó Yaccarino.

¿Qué ofrecerá la nueva aplicación para ver vídeos en la televisión? Según explicó la CEO de X en su publicación, esta app ofrecerá a los usuarios la posibilidad de acceder a los contenidos más actuales, organizará los vídeos por temas con el fin de ofrecer a los usuarios una experiencia más personalizada e incorporará una búsqueda de vídeos mejorada.

No obstante, estas no son las únicas novedades que traerá X TV. Yaccarino también apuntó que la idea es que el usuario pueda disfrutar de la nueva aplicación tanto en su teléfono móvil como en su televisor, pues el objetivo es que pueda ver sus vídeos favoritos en una gran pantalla. Pese a que aún no hay fecha de lanzamiento, sí se sabe que X TV estará disponible para la gran mayoría de los televisores inteligentes.