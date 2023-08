La elección de una consola resulta una decisión un tanto peliaguda para cualquier usuario sin contacto previo con el mundo de los videojuegos. A los elevados costes, la oferta exclusiva de según qué títulos dentro de cada plataforma y la propia experiencia del jugador, se suman otros gastos añadidos: las suscripciones. Si las propuestas de cada empresa -llámese Nintendo, Microsoft o Sony- ya eran bien diversas, ahora también hay que contemplar las múltiples cuotas disponibles para poder disfrutar del juego en línea y de otras ventajas.

Por si no fuese suficiente, al clásico dilema entre PlayStation (Sony) e Xbox (Microsoft), equiparable a un nuevo aficionado al fútbol que debe decantarse por FC Barcelona o Real Madrid, se añade ahora un tercer competidor: la Nintendo Switch. Tan cierto es que estas consolas están dirigidas a un público 'gamer' distinto como que la tercera de ellas, de formato híbrido, ha conseguido recientemente rozar los 130 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento y entrar así en el podio de las más exitosas de la historia. Por encima, la PlayStation 2 (155 millones) y la Nintendo DS (154 millones) ocupan todavía el primer y segundo lugar, respectivamente.

Con estos tres candidatos sobre la mesa, los factores a tener en cuenta a la hora de dar con una resolución final son varios. Sea como sea, a continuación puedes encontrar tanto los precios de cada soporte como los de sus suscripciones, así como algunas indicaciones que no puedes pasar por alto si quieres dar en la diana con tu próxima compra.

Consolas

Los precios de las videoconsolas están sujetos a sus capacidades de almacenamiento, por lo que la ampliación de unos cuantos 'gigabytes' de memoria puede traducirse en decenas e incluso centenares de euros. La decisión, pues, será una u otra en función de cuántos juegos calculamos que vamos a descargar en nuestra consola. Con todo, existen varias maneras de ampliar este rango de la tarjeta SSD en caso de que se requiera una vez adquirida la consola.

Asimismo, cabe destacar que el terminal de Nintendo, al ser una consola híbrida (a excepción de su versión Lite), permite jugar sin necesidad de un monitor, aunque lo recomendable siempre será contar con uno para ampliar las posibilidades de juego y disfrutar también del modo multijugador.

Sea como sea, atendiendo a los precios de venta de un proveedor como MediaMarkt, estos serían los costes hoy por hoy de las versiones básicas (menor almacenamiento y un mando) de las consolas de última generación.

PlayStation

PS5 (825GB): con una rebaja del 18 %, el precio original de la última consola de Sony pasa de 549 euros a 449 euros.

euros. PS4 (500GB): una década después de su lanzamiento, su precio sigue en torno a los 299 euros.

euros. Xbox

Series S (512GB): la versión 'lite' de la última consola de Xbox se puede encontrar por 284 euros.

euros. Series X (1TB): pese a que esta versión no se encuentra disponible sin juegos incluidos en la web mencionada, su precio de mercado gira en torno a los 519 euros.

en la web mencionada, su precio de mercado gira en torno a los euros. Nintendo Switch

Básica (32GB): la versión básica de la consola de Nintendo se encuentra disponible por 294 euros.

euros. OLED (64GB): si queremos apostar por una pantalla más grande y vibrante, además de audio mejorado y doble almacenamiento interno (aunque sin 4K), el precio de la versión básica se incrementará ligeramente hasta los 347 euros ( 329 euros si se trata de la versión blanca y negra).

euros ( euros si se trata de la versión blanca y negra). Lite (32GB): la versión portátil de la Nintendo Switch es de menores dimensiones y no permite la conexión a un televisor, por lo que también es más económica: 220 euros.

Suscripciones

El salto de los videojuegos 'online' a las consolas ha traído consigo un gasto con el que los jugadores de ordenador no habían tenido que lidiar nunca: las suscripciones. Las empresas detrás de cada videoconsola ofrecen estas tarifas, de modalidad mensual, trimestral o anual, con el fin de sacar rédito especialmente de dos servicios: el modo multijugador con otros usuarios conectados a otros terminales y los catálogos de juegos exclusivos de los que dispone cada plataforma.

Cabe destacar que excepciones 'free to play' como Fortnite sortean este tipo de limitación y permiten a sus usuarios competir sin ningún coste. No obstante, más allá de estos, disfrutar con tus amigos ahora tiene un precio que, en según qué casos, no pasa para nada inadvertido.

PlayStation Plus (mensual, trimestral y anual)

(mensual, trimestral y anual) Essential: ofrece modo multijugador en línea, además de la oferta de juegos mensuales gratuitos y descuentos exclusivos. Su precio es de 8,99 €/mes, 24,99 €/trimestre o 59,99 €/año. En la mayoría de casos, los usuarios de PlayStation se benefician únicamente del modo 'online', por lo que se decantan por este paquete, el más barato de los tres que ofrecen desde Sony.

€/mes, €/trimestre o €/año. En la mayoría de casos, los usuarios de PlayStation se benefician del modo 'online', por lo que se decantan por este paquete, el de los tres que ofrecen desde Sony. Extra: ofrece las ventajas del 'pack' Essential y añade un catálogo de lo que denominan 'superventas' , entre los cuales destaca la selección Ubisoft+ Classics . Su precio asciende a los 13,99 €/mes, 39,99 €/trimestre o 99,99 €/año.

, entre los cuales destaca la selección . Su precio asciende a los €/mes, €/trimestre o €/año. Premium: resulta de la suma del paquete Extra con el servicio de 'streaming' en la nube y un catálogo todavía mayor, con clásicos incluidos. En este caso, las tarifas escalan hasta los 16,99 €/mes, 49,99 €/trimestre o 119,99 €/año.

en la nube y un catálogo todavía mayor, con incluidos. En este caso, las tarifas escalan hasta los €/mes, €/trimestre o €/año. XBox Live (mensual)

(mensual) Game Pass: disponible tanto en Xbox como en otra versión para PC , este paquete cuenta con un catálogo de más de 400 títulos , a los que hay que sumar algunas ventajas en los videojuegos de plataformas como Riot Games o suscripciones incluidas a servicios como EA Play . Su precio es de 10,99 €/mes (9,99€/mes en el caso del pase para PC).

, este paquete cuenta con un catálogo de más de , a los que hay que sumar algunas en los videojuegos de plataformas como o suscripciones incluidas a servicios como . Su precio es de €/mes (9,99€/mes en el caso del pase para PC). Gold: su lo que deseas es simplemente beneficiarte del modo 'en línea' , por 6,99 €/mes puedes obtenerlo mediante este paquete, que incluye dos juegos gratuitos al mes.

, por €/mes puedes obtenerlo mediante este paquete, que incluye juegos gratuitos al mes. Ultimate: la oferta dividida de catálogo y servicio 'online' confluye en este tercer paquete ( 14,99 €/mes), que recoge tanto títulos para consolas como para ordenadores, así como las ventajas de Gold u otras como la disponibilidad de juegos de Xbox Games Studios el mismo día de su lanzamiento.

en este tercer paquete ( €/mes), que recoge tanto títulos para consolas como para ordenadores, así como las ventajas de u otras como la disponibilidad de juegos de el mismo día de su lanzamiento. Switch Online (mensual, trimestral y/o anual)

(mensual, trimestral y/o anual) Individual: solo permite beneficiarse del modo 'online' en una sola cuenta, aunque cuenta con precios tan competitivos como 3,99 €/mes, 7,99 €/trimestre o 19,99 €/año. En caso de querer disfrutar del paquete de expansión ofrecido por Nintendo, el coste anual ascendería a 39,99 euros.

sola cuenta, aunque cuenta con precios tan competitivos como €/mes, €/trimestre o €/año. En caso de querer disfrutar del ofrecido por Nintendo, el coste anual ascendería a euros. Familiar: da el salto hasta un total de ocho cuentas por 34,99€/año (69,99€/año si se añade el paquete de expansión). De esta manera, esta opción resultaría totalmente recomendable a partir de tan solo dos pagadores, ya que la mitad del precio anual (17,50€, aproximadamente) sería menor que la del mismo paquete en modalidad individual.

Decisión final

Más allá de los costes, tanto de la consola en sí misma como de las suscripciones anexas, existen otros factores que pueden definir que opción es la más recomendable para cada usuario. Como en la mayoría de decisiones de estas características, la respuesta a la pregunta '¿Qué consola es mejor?' será 'Depende'.

Por un lado, la experiencia del juego ya difiere mucho si hablamos de PlayStation o Xbox, más parecidas entre ellas, en relación a Nintendo Switch. Esta última ofrece un formato híbrido, en el que abandonar tu hogar no tiene por qué significar que dejes de jugar. Por otra parte, Nintendo siempre se ha caracterizado por una oferta más 'familiar', basada en una experiencia compartida y por juegos donde la diversión prima por encima de la competitividad. Contrariamente, si el apartado gráfico y la inmersión en temáticas como pueden ser la bélica son tu principal preferencia, está claro que tanto PlayStation como Xbox serán consolas más adecuadas para ti.

En cuanto a estas últimas, ambas son competencia directa y, como tal, preferir una u otra ya pasará a ser una cuestión de gustos personales. Ahora bien, los títulos exclusivos en el terminal de Sony y Microsoft, así como los servicios integrados dentro de cada suscripción, pueden acabar de decantar la balanza hacia un lado u otro.

Por último, pero para nada menos importante, el coste de cada videojuego oscilará en un rango bastante amplio de precios: los más baratos pueden costar pocos euros, mientras que los títulos más caros rondan los 70. A estas cifras hay que sumarle las posibles versiones especiales o 'deluxe', así como paquetes que incluyen mejoras o ventajas dentro del propio juego.